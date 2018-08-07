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Xiaomi Pocophone F1 прошел тест на AnTuTu

Стало известно, что новый китайский смартфон Xiaomi Pocophone F1 был протестирован на базе бенчмарка AnTuTu. Еще не представленный официально мобильный девайс смог заработать 285 302 балла.

Xiaomi Pocophone F1 прошел тест на AnTuTu


Таким образом, Xiaomi Pocophone F1 лишь немного отстает от Xiaomi Black Shark, у которого 292 977 балла в AnTuTu, и Oppo Find X, получившего 286 589 баллов.

Благодаря таким результатам тестов производительности можно предположить, что новый китайский аппарат действительно получит современнейший процессор Snadpragon 845. Кроме этого на топовый чип указывает и приблизительная цена устройства, которая находится на уровне 450 евро. Тем не менее, Pocophone F1 имеет все шансы стать самым доступным смартфоном с данным уровнем вычислительной мощности.

До этого поступала информация, что новинка обзаведется 5,99-дюймовым экраном с разрешением 2160 на 1080 пикселей. Также устройству приписывают 6 гигабайт оперативной и 128/256 Гб постоянной памяти. Кроме этого речь шла о двойной камере, модуле NFC и батарее с емкостью 4 тысячи мАч.

 
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Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 16:35
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