Xiaomi Pocophone F1 прошел тест на AnTuTu

Таким образом, Xiaomi Pocophone F1 лишь немного отстает от Xiaomi Black Shark, у которого 292 977 балла в AnTuTu, и Oppo Find X, получившего 286 589 баллов.Благодаря таким результатам тестов производительности можно предположить, что новый китайский аппарат действительно получит современнейший процессор Snadpragon 845. Кроме этого на топовый чип указывает и приблизительная цена устройства, которая находится на уровне 450 евро. Тем не менее, Pocophone F1 имеет все шансы стать самым доступным смартфоном с данным уровнем вычислительной мощности.До этого поступала информация, что новинка обзаведется 5,99-дюймовым экраном с разрешением 2160 на 1080 пикселей. Также устройству приписывают 6 гигабайт оперативной и 128/256 Гб постоянной памяти. Кроме этого речь шла о двойной камере, модуле NFC и батарее с емкостью 4 тысячи мАч.