Хейтеры обвинили Ксению Бородину в пиаре на онкобольных детях

«Звучит абсолютно невероятно. Вакцина со свежими и жизнеспособными клетками вводится с помощью уколов, после чего опухоль больше не может скрываться от иммунной системы. Готовится лекарство около 2 недель и предназначена только одному человеку», - написала она.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 5 Авг 2018 в 5:50 PDT

В своем микроблоге она опубликовала несколько роликов, на которых показала, как проводила время с детками – фотографировалась, давала автографы, советовала и просто мило разговаривала с ними.Немного позже девушка также сообщила своим подписчикам важную новость – российские ученые прорабатывают онковакцину, которая ранее не существовала и в случае положительных результатов может спасти жизни многих больных раком.Многие подписчики похвалили Ксению за неравнодушие, а также поблагодарили ее за то, что она на своей странице поднимает такие важные на сегодняшний день темы и призывает общественность не оставаться в стороне.Однако нашлись и хейтеры, которые решили, что Бородина просто пиарится за счет онкобольных детей. По их мнению, желающие помочь не делают из этого показуху, а просто молча переводят деньги на лечение.