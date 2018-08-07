Хейтеры обвинили Ксению Бородину в пиаре на онкобольных детях
Несколько дней назад бессменная ведущая телешоу «Дом-2» Ксения Бородина ездила в онкологический центр, где выступила на спортивных «Играх победителей» для детей, которые победили рак.
В своем микроблоге она опубликовала несколько роликов, на которых показала, как проводила время с детками – фотографировалась, давала автографы, советовала и просто мило разговаривала с ними.
Немного позже девушка также сообщила своим подписчикам важную новость – российские ученые прорабатывают онковакцину, которая ранее не существовала и в случае положительных результатов может спасти жизни многих больных раком.
Многие подписчики похвалили Ксению за неравнодушие, а также поблагодарили ее за то, что она на своей странице поднимает такие важные на сегодняшний день темы и призывает общественность не оставаться в стороне.
Однако нашлись и хейтеры, которые решили, что Бородина просто пиарится за счет онкобольных детей. По их мнению, желающие помочь не делают из этого показуху, а просто молча переводят деньги на лечение.
В своем микроблоге она опубликовала несколько роликов, на которых показала, как проводила время с детками – фотографировалась, давала автографы, советовала и просто мило разговаривала с ними.
Немного позже девушка также сообщила своим подписчикам важную новость – российские ученые прорабатывают онковакцину, которая ранее не существовала и в случае положительных результатов может спасти жизни многих больных раком.
«Звучит абсолютно невероятно. Вакцина со свежими и жизнеспособными клетками вводится с помощью уколов, после чего опухоль больше не может скрываться от иммунной системы. Готовится лекарство около 2 недель и предназначена только одному человеку», - написала она.
Многие подписчики похвалили Ксению за неравнодушие, а также поблагодарили ее за то, что она на своей странице поднимает такие важные на сегодняшний день темы и призывает общественность не оставаться в стороне.
Однако нашлись и хейтеры, которые решили, что Бородина просто пиарится за счет онкобольных детей. По их мнению, желающие помочь не делают из этого показуху, а просто молча переводят деньги на лечение.