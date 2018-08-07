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Анфиса Чехова показала сыну Красную площадь

Анфиса Чехова рассказала, что её сын впервые увидел Красную площадь. Не редко в instagram на своей странице теледива публикует фотографии Соломона и рассказывает о нём любопытным подписчикам.

Анфиса Чехова показала сыну Красную площадь


Телеведущая показала 6-летнему сыну главную достопримечательность Москвы и прогулялась с ним по центру. Вместе с Соломоном Чехова открыла для себя много интересного, в частности, она впервые побывала на Никольской. Мальчику очень хотелось попасть в Мавзолей, но вокруг здания идут строительные работы, поэтому им не удалось там побывать.

Звезда пришла к выводу, что надо чаще гулять в центре Москвы с ребёнком, ведь это очень колоритный город. По словам теледивы, Соломон остался под впечатлением от увиденных достопримечательностей столицы.

После развода с актёром Гурамом Баблишвили известная телеведущая стала только краше. Сорокалетняя Анфиса Чехова часто публикует фотографии, где она позирует в эффектных нарядах на фоне изумительных пейзажей и не упускает случая выгодно продемонстрировать свою постройневшую фигуру.

Анфиса Чехова показала сыну Красную площадь

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 14:23
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