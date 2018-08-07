Ева Лонгория впервые появилась на красной дорожке после рождения ребенка

Чуть больше месяца назад 43-летняя Ева Лонгория впервые стала мамой. А несколько дней назад знаменитость уже появилась на красной дорожке, она пришла на примеру фильма «Собачьи дни», в котором актриса снималась еще будучи беременной.На красную дорожку Ева Лонгория вышла в очень коротком платье-пиджаке с глубоким декольте, которое позволило публике хорошо рассмотреть фигуру и грудь знаменитости.На своей страннице в соцсети Лонгория сообщила, что возвращение к работе и ведению светского образа жизни даётся ей нелегко. Знаменитости, очень трудно надолго расставаться со своим новорожденным сыном. Семь недель, которые актриса провела с малышом после его рождения, сама Ева считает лучшими в жизни. Тем не менее, звезда Голливуда твёрдо настроена на возвращение к своей работе.Некоторые подписчики актрисы пишут, что для появления в обществе Ева выбрала слишком откровенный наряд.Напомним, что Ева Лонгория получила известность после того, как сыграла роль Габриэль Солис в сериале «Отчаянные домохозяйки».