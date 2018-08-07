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Ева Лонгория впервые появилась на красной дорожке после рождения ребенка

Известная актриса Ева Лонгория впервые после рождения ребенка появилась на красной дорожке. Для выхода в свет знаменитость выбрала платье-пиджак с весьма глубоким декольте.

Ева Лонгория впервые появилась на красной дорожке после рождения ребенка

Чуть больше месяца назад 43-летняя Ева Лонгория впервые стала мамой. А несколько дней назад знаменитость уже появилась на красной дорожке, она пришла на примеру фильма «Собачьи дни», в котором актриса снималась еще будучи беременной.

На красную дорожку Ева Лонгория вышла в очень коротком платье-пиджаке с глубоким декольте, которое позволило публике хорошо рассмотреть фигуру и грудь знаменитости.

На своей страннице в соцсети Лонгория сообщила, что возвращение к работе и ведению светского образа жизни даётся ей нелегко. Знаменитости, очень трудно надолго расставаться со своим новорожденным сыном. Семь недель, которые актриса провела с малышом после его рождения, сама Ева считает лучшими в жизни. Тем не менее, звезда Голливуда твёрдо настроена на возвращение к своей работе.

Некоторые подписчики актрисы пишут, что для появления в обществе Ева выбрала слишком откровенный наряд.

Ева Лонгория впервые появилась на красной дорожке после рождения ребенка

Напомним, что Ева Лонгория получила известность после того, как сыграла роль Габриэль Солис в сериале «Отчаянные домохозяйки».

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:26
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