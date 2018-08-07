Британская жительница планирует забеременеть от призрака
Британские журналисты во время беседы с соотечественницей узнали о необычных событиях в ее личной жизни. Женщина утверждает, что мужчины давно уже её не привлекают, вследствие чего она завела призрачного партнера и планирует забеременеть от призрака.
Британка примерно 11 лет не вступает в половые отношения с живыми людьми. Женщина в качестве партнеров предпочитает призраков, и имела уже 15 таких любовников. Теперь она решила связать свою жизнь с одним из них, так как чувствует сильное сексуальное влечение к необычному избраннику. После этого дама поселила фантом в своем доме.
Уже полгода длятся отношения жительницы Британии с загробным любовником. Женщина считает, что пора переходить уже на новый уровень, то есть зачать ребенка с любимым полтергейстом.
Британка примерно 11 лет не вступает в половые отношения с живыми людьми. Женщина в качестве партнеров предпочитает призраков, и имела уже 15 таких любовников. Теперь она решила связать свою жизнь с одним из них, так как чувствует сильное сексуальное влечение к необычному избраннику. После этого дама поселила фантом в своем доме.
Уже полгода длятся отношения жительницы Британии с загробным любовником. Женщина считает, что пора переходить уже на новый уровень, то есть зачать ребенка с любимым полтергейстом.
В мире
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:49