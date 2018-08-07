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Назван период зарождения первых вулканов в Солнечной системе

Специалисты из Центра космических полетов NASA имени Джонсона узнали, когда в Солнечной системе появились первые вулканы. Сообщается, что подобные геологические образования могли образоваться 4,5 млн. лет назад. Это было установлено после изучения упавшего в Месопотамии метеорита NWA 11119.

Назван период зарождения первых вулканов в Солнечной системе


Считается, что Солнечная система образовалась 4,6 млрд. лет назад с помощью процессов, происходящих внутри газопылевого облака. Следом за Солнцем начали появляться и первые планеты. К сожалению, сейчас ученые не могут объяснить процесс формирования планетарных объектов в нашей системе. Однако уже можно сказать, когда в пределах Солнца появились первые вулканы.

Это удалось сделать путем изучения осколка метеорита NWA 11119, состоящего из полевого шпата, пироксенов, плагиоклазов и других компонентов. Благодаря анализу изотопов стало ясно, что появился этот элемент 4,564 млн. лет назад.

Вследствие этого ученые NASA считают, что NWA 11119 был образован еще до рождения Земли и других планетарных объектов с твердой поверхностью.

 
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Наука
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 12:37
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