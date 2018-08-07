Назван период зарождения первых вулканов в Солнечной системе

Считается, что Солнечная система образовалась 4,6 млрд. лет назад с помощью процессов, происходящих внутри газопылевого облака. Следом за Солнцем начали появляться и первые планеты. К сожалению, сейчас ученые не могут объяснить процесс формирования планетарных объектов в нашей системе. Однако уже можно сказать, когда в пределах Солнца появились первые вулканы.Это удалось сделать путем изучения осколка метеорита NWA 11119, состоящего из полевого шпата, пироксенов, плагиоклазов и других компонентов. Благодаря анализу изотопов стало ясно, что появился этот элемент 4,564 млн. лет назад.Вследствие этого ученые NASA считают, что NWA 11119 был образован еще до рождения Земли и других планетарных объектов с твердой поверхностью.