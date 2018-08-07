Яна Рудковская опубликовала в Instagram пикантное видео, на котором видно её нижнее бельё
Яна Рудковская опубликовала в Instagram очень пикантное видео. Особо наблюдательные пользователи Сети смогли на кадрах разглядеть нижнее белье, виднеющееся из-под юбки продюсера.
Яна Рудковская любит проводить отпуск за границей. Она вместе с мужем – известным фигуристом Евгением Плющенко, а также младшим сыном Александром отдыхает у побережья Италии. В настоящее время семья исследует Сардинию. Знаменитость в Instagram публиковала снимки и видео, демонстрируя при этом великолепную фигуру в своих новых купальниках. Между тем нашлись те пользователи Сети, которые нашли к чему придраться.
Так зоркие комментаторы смогли разглядеть нижнее белье, виднеющееся из под юбки Яны. Подписчики сразу указали на это, не скупясь на довольно ядовитые комментарии.
Яна Рудковская любит проводить отпуск за границей. Она вместе с мужем – известным фигуристом Евгением Плющенко, а также младшим сыном Александром отдыхает у побережья Италии. В настоящее время семья исследует Сардинию. Знаменитость в Instagram публиковала снимки и видео, демонстрируя при этом великолепную фигуру в своих новых купальниках. Между тем нашлись те пользователи Сети, которые нашли к чему придраться.
Так зоркие комментаторы смогли разглядеть нижнее белье, виднеющееся из под юбки Яны. Подписчики сразу указали на это, не скупясь на довольно ядовитые комментарии.