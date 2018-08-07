АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайная вечеря Христа: Спаситель вместе с учениками отмечал Пасху по обычаям ессеев и преломлял с ними пресный хлеб
EUR 73.41 USD 63.50
Курс валют на 07.08.2018

Яна Рудковская опубликовала в Instagram пикантное видео, на котором видно её нижнее бельё

Яна Рудковская опубликовала в Instagram очень пикантное видео. Особо наблюдательные пользователи Сети смогли на кадрах разглядеть нижнее белье, виднеющееся из-под юбки продюсера.

Яна Рудковская опубликовала в Instagram пикантное видео, на котором видно её нижнее бельё


Яна Рудковская любит проводить отпуск за границей. Она вместе с мужем – известным фигуристом Евгением Плющенко, а также младшим сыном Александром отдыхает у побережья Италии. В настоящее время семья исследует Сардинию. Знаменитость в Instagram публиковала снимки и видео, демонстрируя при этом великолепную фигуру в своих новых купальниках. Между тем нашлись те пользователи Сети, которые нашли к чему придраться.

Так зоркие комментаторы смогли разглядеть нижнее белье, виднеющееся из под юбки Яны. Подписчики сразу указали на это, не скупясь на довольно ядовитые комментарии.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:56
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новую Skoda Octavia эксперты называют
Яна Рудковская опубликовала в Instagram пикантное
Dongfeng представила кроссовер AX7, который
Ольга Орлова показала фанатам самое любимое
Юморист Михаил Грушевский женился в третий раз
Хейтеры обвинили Ксению Бородину в пиаре на
Ева Лонгория впервые появилась на красной дорожке
В Китае запущен прототип суперкомпьютера Sunway
EA введет в FIFA 19 новые режимы игры
Два бывших премьер-министра Украины живут рядом
Компания KIA назвала цены и комплектации на новый
Лариса Гузеева защитила дочь с кольцом в носу,
Назван период зарождения первых вулканов в
Бейонсе украсила обложку сентябрьского выпуска
Звезда сериала «Кухня» восхитила своей идеальной
Май Абрикосов разоблачил богатую избранницу
Новый смартфон Xiaomi Mi 8X должен покорить рынок
Пользователи Instagram раскритиковали Ксению
Российские инженеры разработали первый образец
Американец выложил в Сети фотографию с
В Чебоксарах обнаружили «Жана Кота Ван Дамма»
Екатерина Шаврина не считает себя виновной в
По слухам, Ольга Бузова так и не смогла сделать
Toyota RAV4 возглавил ТОП-3 самых популярных в
В Walt Disney сообщили о разработке шестой части
Звезду фильма «Такси» Сами Насери избили в
Подруга Ксении Бородиной застукала Курбана
Огромный НЛО был зафиксирован американским
Сын Ольги Орловой спас самооценку своей матери,
Елена Корикова в Instagram опубликовала новое
Просмотреть все новости