Яна Рудковская опубликовала в Instagram пикантное видео, на котором видно её нижнее бельё

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 6 Авг 2018 в 9:10 PDT

Яна Рудковская любит проводить отпуск за границей. Она вместе с мужем – известным фигуристом Евгением Плющенко, а также младшим сыном Александром отдыхает у побережья Италии. В настоящее время семья исследует Сардинию. Знаменитость в Instagram публиковала снимки и видео, демонстрируя при этом великолепную фигуру в своих новых купальниках. Между тем нашлись те пользователи Сети, которые нашли к чему придраться.Так зоркие комментаторы смогли разглядеть нижнее белье, виднеющееся из под юбки Яны. Подписчики сразу указали на это, не скупясь на довольно ядовитые комментарии.