Два бывших премьер-министра Украины живут рядом со Стасом Михайловым

Что касается последнего премьера Украины из прежней команды для событий 2014 года, то Николай Азаров приобрел в Истринском районе крупный дом площадью 1000 квадратных метров, а также участок на 40 соток. В настоящее время данная недвижимость примерно оценивается на 8-9 миллионов долларов. Сам же Виктор Янукович проживается поселке Баковка, проживая в непосредственной близости от артиста и музыканта Иосифа Кобзона, который сейчас проходит вынужденное лечение.Следует отметить, что в данном месте сосредоточен усиленный контроль со стороны охранных служб, а потому посторонние лица попасть в поселок не могут. Вместе с тем, соседи Иосифа Кобзона неоднократно говорили о том, что в последнее время к нему домой стали очень часто приезжать бригады скорой помощи.