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Два бывших премьер-министра Украины живут рядом со Стасом Михайловым

В СМИ появились некоторые подробности нынешней жизни бывшего президента Украины Виктора Януковича, а также его двух премьеров Азарова и Арбузова, которые проживают в одной деревне, расположенной в Московской области. Также недалеко от них расположился и успешный российский исполнитель Стас Михайлов.

Что касается последнего премьера Украины из прежней команды для событий 2014 года, то Николай Азаров приобрел в Истринском районе крупный дом площадью 1000 квадратных метров, а также участок на 40 соток. В настоящее время данная недвижимость примерно оценивается на 8-9 миллионов долларов. Сам же Виктор Янукович проживается поселке Баковка, проживая в непосредственной близости от артиста и музыканта Иосифа Кобзона, который сейчас проходит вынужденное лечение.

Два бывших премьер-министра Украины живут рядом со Стасом Михайловым


Следует отметить, что в данном месте сосредоточен усиленный контроль со стороны охранных служб, а потому посторонние лица попасть в поселок не могут. Вместе с тем, соседи Иосифа Кобзона неоднократно говорили о том, что в последнее время к нему домой стали очень часто приезжать бригады скорой помощи.

 
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Политика / Общество / ШоуБиз
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 13:01
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