В Китае запущен прототип суперкомпьютера Sunway TaihuLight с производительностью более 1 квинтлн операций в секунду
Как сообщает издание China Daily, китайские инженеры запустили прототип более совершенного суперкопьютера Sunway TaihuLight. Отмечается, что производительность этой системы составит более 1 квинтлн операций в секунду.
Глава Национального центра суперкомпьютеров Ян Мэйхун сказал, что на данный момент прототип нового Sunway TaihuLight является рабочим проектом, однако пока что речь о полноценном запуске не идет. Что касается окончательного ввода компьютера в эксплуатацию, то это должно случиться только через 1,5-2 года.
Известно, что новый проект является результатом совместной работы сразу нескольких китайских исследовательских центров. Речь идет о Национальном исследовательском центре параллельной компьютерной инженерии и технологий, Национальном центре суперкомпьютеров в Цзинань и Национальной экспериментальной лаборатории морских наук и технологий.
Интересно, что кроме Sunway TaihuLight в Китае также существует проект компьютера Tianhe-3 такой же мощности. Начало его полноценной эксплуатации тоже намечено на 2020 год.
Глава Национального центра суперкомпьютеров Ян Мэйхун сказал, что на данный момент прототип нового Sunway TaihuLight является рабочим проектом, однако пока что речь о полноценном запуске не идет. Что касается окончательного ввода компьютера в эксплуатацию, то это должно случиться только через 1,5-2 года.
Известно, что новый проект является результатом совместной работы сразу нескольких китайских исследовательских центров. Речь идет о Национальном исследовательском центре параллельной компьютерной инженерии и технологий, Национальном центре суперкомпьютеров в Цзинань и Национальной экспериментальной лаборатории морских наук и технологий.
Интересно, что кроме Sunway TaihuLight в Китае также существует проект компьютера Tianhe-3 такой же мощности. Начало его полноценной эксплуатации тоже намечено на 2020 год.
Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 13:22