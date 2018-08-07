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В Китае запущен прототип суперкомпьютера Sunway TaihuLight с производительностью более 1 квинтлн операций в секунду

Как сообщает издание China Daily, китайские инженеры запустили прототип более совершенного суперкопьютера Sunway TaihuLight. Отмечается, что производительность этой системы составит более 1 квинтлн операций в секунду.

В Китае запущен прототип суперкомпьютера Sunway TaihuLight с производительностью более 1 квинтлн операций в секунду


Глава Национального центра суперкомпьютеров Ян Мэйхун сказал, что на данный момент прототип нового Sunway TaihuLight является рабочим проектом, однако пока что речь о полноценном запуске не идет. Что касается окончательного ввода компьютера в эксплуатацию, то это должно случиться только через 1,5-2 года.

Известно, что новый проект является результатом совместной работы сразу нескольких китайских исследовательских центров. Речь идет о Национальном исследовательском центре параллельной компьютерной инженерии и технологий, Национальном центре суперкомпьютеров в Цзинань и Национальной экспериментальной лаборатории морских наук и технологий.

Интересно, что кроме Sunway TaihuLight в Китае также существует проект компьютера Tianhe-3 такой же мощности. Начало его полноценной эксплуатации тоже намечено на 2020 год.

 
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Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 13:22
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