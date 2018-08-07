Компания KIA назвала цены и комплектации на новый KIA Ceed для России

Стоимость базовой комплектации Classic для российских автолюбителей обойдётся по цене 949 900 рублей. Модификация Comfort с механической трансмиссией будет стоить 979 900 рублей, а за версию с «автоматом» придётся доплатить 40 тысяч рублей.Хэтчбек KIA Ceed Luxe будет предложен по цене 1 029 900 с «механикой» и от 1 069 900 с автоматической коробкой передач. Стоимость комплектации Prestige составит 1 119 900 рублей, версия Premium будет доступна от 1 319 900 рублей, а за Premium+ придётся выложить от 1 459 900 рублей.