Компания KIA назвала цены и комплектации на новый KIA Ceed для России
Представители компании KIA назвали стоимость и комплектации нового хэтчбека KIA Ceed, продажи которого скоро стартуют на российском рынке. Автомобиль в России будет доступен с тремя силовыми агрегатами в шести модификациях.
Стоимость базовой комплектации Classic для российских автолюбителей обойдётся по цене 949 900 рублей. Модификация Comfort с механической трансмиссией будет стоить 979 900 рублей, а за версию с «автоматом» придётся доплатить 40 тысяч рублей.
Хэтчбек KIA Ceed Luxe будет предложен по цене 1 029 900 с «механикой» и от 1 069 900 с автоматической коробкой передач. Стоимость комплектации Prestige составит 1 119 900 рублей, версия Premium будет доступна от 1 319 900 рублей, а за Premium+ придётся выложить от 1 459 900 рублей.
Стоимость базовой комплектации Classic для российских автолюбителей обойдётся по цене 949 900 рублей. Модификация Comfort с механической трансмиссией будет стоить 979 900 рублей, а за версию с «автоматом» придётся доплатить 40 тысяч рублей.
Хэтчбек KIA Ceed Luxe будет предложен по цене 1 029 900 с «механикой» и от 1 069 900 с автоматической коробкой передач. Стоимость комплектации Prestige составит 1 119 900 рублей, версия Premium будет доступна от 1 319 900 рублей, а за Premium+ придётся выложить от 1 459 900 рублей.
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Добавил: Алина Сегодня, 12:52