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Пептиды в яде паука могут вылечить эпилепсию - Ученые

Сотрудники из Университета Квинсленда выяснили, что пептиды в яде паука могут вылечить эпилепсию у детей. Результаты работ опубликованы в профильных изданиях.

Пептиды в яде паука могут вылечить эпилепсию - Ученые


Причина эпилепсии кроется в мутации гена SCN1A, что приводит к искажению функциональности центральной нервной системы, вызывая патологические процессы в организме пациентов. Проведенные опыты над мышами показывают, что пептиды способствуют успешному восстановлению поврежденных нейронов головного мозга, а также могут решить проблемы детей, страдающих от синдрома Дравета.


Эксперты уже провели ряд испытаний с участием компонента, а также и им удалось восстановить функции органа и прекратить судороги у добровольцев. Открытие позволит им разработать новые препараты для лечения тяжелого недуга, потому что лаборатория имеет достаточное количество особей, где кроме членистоногих есть скорпионы, сороконожки и жуки-убийцы.

 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:43
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