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Юморист Михаил Грушевский женился в третий раз

Сегодня стало известно, что популярный артист Михаил Грушевский в третий раз женился. Сообщается также, что торжественная церемония по случаю бракосочетания проходила на островах Бали в Индонезии. Однако если быть точнее, то в качестве «островов» выступил парк Красная Пресня.

Столь экзотическое место было подобрано специально для того, чтобы запомнить этот день максимально четко и у каждого гостя остались самые теплые эмоции от проведенного праздника. Михаил Грушевский несколько раскрыл детали собственной свадьбы, рассказав, что у его новой супруги было красно-золотое платье с множеством камней и аксессуаров. Если сам артист на голову надел небольшую шапку, то у супруги на голове красовалась невероятно яркая цветочная композиция.

Юморист Михаил Грушевский женился в третий раз


Основная часть мероприятия проходила в заказанном небольшом шатре, который идеально оформили с использованием симпатичных орхидей. Настоящий пастор прочел полагающуюся молитву, а также поучаствовал в призыве к духам максимально сохранять тепло и любовь в новой семье Михаила Грушевского. Напомним, в мае 2015 года у артиста родился сын, который продолжает радовать своих родных, однако малыша стараются реже показывать на публике.

 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 13:36
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