Юморист Михаил Грушевский женился в третий раз

Столь экзотическое место было подобрано специально для того, чтобы запомнить этот день максимально четко и у каждого гостя остались самые теплые эмоции от проведенного праздника. Михаил Грушевский несколько раскрыл детали собственной свадьбы, рассказав, что у его новой супруги было красно-золотое платье с множеством камней и аксессуаров. Если сам артист на голову надел небольшую шапку, то у супруги на голове красовалась невероятно яркая цветочная композиция.Основная часть мероприятия проходила в заказанном небольшом шатре, который идеально оформили с использованием симпатичных орхидей. Настоящий пастор прочел полагающуюся молитву, а также поучаствовал в призыве к духам максимально сохранять тепло и любовь в новой семье Михаила Грушевского. Напомним, в мае 2015 года у артиста родился сын, который продолжает радовать своих родных, однако малыша стараются реже показывать на публике.