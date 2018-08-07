Бейонсе украсила обложку сентябрьского выпуска Vogue US

В свою очередь на кандидатуре данного фотографа настояла Бейонсе. Совместную работу уже признали успешной. Певицу для фотосессии одели в яркие наряды, исключив при этом весь макияж. Знаменитость в интервью рассказала, что уже после рождения близнецов начала часто жаловаться на возникающие проблемы со здоровьем. Джей Зи – супруг исполнительницы, для нее стал настоящей опорой, другом, лучшим отцом для детей. После рождения Блю Айви звезда приступила сразу к восстановлению формы. А уже во время второй беременности она набрала почти сто килограмм, однако не стала быстро худеть, вследствие чего не вернула себе былые формы.По мнению Бейонсе, миру пора уже научиться ценить имеющуюся естественную красоту. Певица признаётся, что имеет жировые складки, однако считает это нормальным.