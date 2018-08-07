АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайная вечеря Христа: Спаситель вместе с учениками отмечал Пасху по обычаям ессеев и преломлял с ними пресный хлеб
EUR 73.41 USD 63.50
Курс валют на 07.08.2018

Бейонсе украсила обложку сентябрьского выпуска Vogue US

Обложку сентябрьского номера Vogue US украсила певица Бейонсе. Номер стал историческим, потому что впервые за 126 лет, пока существует глянец, фотографом выступил именно темнокожий профессионал Тайлер Митчелл.

Бейонсе украсила обложку сентябрьского выпуска Vogue US


В свою очередь на кандидатуре данного фотографа настояла Бейонсе. Совместную работу уже признали успешной. Певицу для фотосессии одели в яркие наряды, исключив при этом весь макияж. Знаменитость в интервью рассказала, что уже после рождения близнецов начала часто жаловаться на возникающие проблемы со здоровьем. Джей Зи – супруг исполнительницы, для нее стал настоящей опорой, другом, лучшим отцом для детей. После рождения Блю Айви звезда приступила сразу к восстановлению формы. А уже во время второй беременности она набрала почти сто килограмм, однако не стала быстро худеть, вследствие чего не вернула себе былые формы.

Бейонсе украсила обложку сентябрьского выпуска Vogue US


По мнению Бейонсе, миру пора уже научиться ценить имеющуюся естественную красоту. Певица признаётся, что имеет жировые складки, однако считает это нормальным.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Лариса Гузеева защитила дочь с кольцом в носу,
Назван период зарождения первых вулканов в
Бейонсе украсила обложку сентябрьского выпуска
Звезда сериала «Кухня» восхитила своей идеальной
Май Абрикосов разоблачил богатую избранницу
Новый смартфон Xiaomi Mi 8X должен покорить рынок
Пользователи Instagram раскритиковали Ксению
Российские инженеры разработали первый образец
Американец выложил в Сети фотографию с
В Чебоксарах обнаружили «Жана Кота Ван Дамма»
Екатерина Шаврина не считает себя виновной в
По слухам, Ольга Бузова так и не смогла сделать
Toyota RAV4 возглавил ТОП-3 самых популярных в
В Walt Disney сообщили о разработке шестой части
Звезду фильма «Такси» Сами Насери избили в
Подруга Ксении Бородиной застукала Курбана
Огромный НЛО был зафиксирован американским
Сын Ольги Орловой спас самооценку своей матери,
Елена Корикова в Instagram опубликовала новое
«Роскачество» при проверке формы для школьников
«Чудо в перьях»: Экс-участница «Дома-2» Алена
17-летняя дочь Ренаты Литвиновой не перестает
Алла Пугачева стала домохозяйкой после рождения
В Якутии 10 человек попали в больницу с
Жители Филиппин запечатлели на камеры огромный
Экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова
HuBi1: Странный случай или вывернутая наизнанку
Поклонники были восхищены внешним видом Полины
Новый Android 9.0 Pie представили Google раньше
Пользователи уверены, что Ольга Бузова копирует
Просмотреть все новости