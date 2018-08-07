Пользователи Instagram раскритиковали Ксению Собчак за желание быть похожей на героиню пушкинских произведений

«Задумчивость, ее подруга От самых колыбельных дней, Теченье сельского досуга Мечтами украшала ей», - написала она.

Так, несколько часов назад на официальной странице Ксении Собчак в социальной сети Instagram появилась фотография, на которой та позирует в легком кружевном платье нежно розового цвета.Пользователям не понравилось то, что теледива предпочла не надевать бюстгальтер и ее грудь буквально просвечивала через наряд и вызвала у них смешанные чувства. Они считают, что нижнее белье в случае Ксении не было бы лишним, поскольку груди у нее практически нет.Кроме того, многие выразили свое недовольство и из-за подписи к снимку. В частности, Собчак решила использовать отрывок из произведения «Евгений Онегин» Александра Пушкина.Подписчики решили, что таким образом знаменитость сравнила себя с героиней произведения – Татьяной Лариной или же выделила себя, как аристократку. Однако, по их мнению, Ксения не соответствует ни первому, ни второму образу.