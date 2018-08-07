Пользователи Instagram раскритиковали Ксению Собчак за желание быть похожей на героиню пушкинских произведений
Ни для кого не секрет, что внешний вид знаменитостей часто становится причиной для споров среди поклонников, которым не нравится то, как одевается их кумир. Однако новая публикация бывшей ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксении Собчак вызвала массу обсуждений не только из-за наряда, но и из-за подписи.
Так, несколько часов назад на официальной странице Ксении Собчак в социальной сети Instagram появилась фотография, на которой та позирует в легком кружевном платье нежно розового цвета.
Пользователям не понравилось то, что теледива предпочла не надевать бюстгальтер и ее грудь буквально просвечивала через наряд и вызвала у них смешанные чувства. Они считают, что нижнее белье в случае Ксении не было бы лишним, поскольку груди у нее практически нет.
Кроме того, многие выразили свое недовольство и из-за подписи к снимку. В частности, Собчак решила использовать отрывок из произведения «Евгений Онегин» Александра Пушкина.
Подписчики решили, что таким образом знаменитость сравнила себя с героиней произведения – Татьяной Лариной или же выделила себя, как аристократку. Однако, по их мнению, Ксения не соответствует ни первому, ни второму образу.
Так, несколько часов назад на официальной странице Ксении Собчак в социальной сети Instagram появилась фотография, на которой та позирует в легком кружевном платье нежно розового цвета.
Пользователям не понравилось то, что теледива предпочла не надевать бюстгальтер и ее грудь буквально просвечивала через наряд и вызвала у них смешанные чувства. Они считают, что нижнее белье в случае Ксении не было бы лишним, поскольку груди у нее практически нет.
Кроме того, многие выразили свое недовольство и из-за подписи к снимку. В частности, Собчак решила использовать отрывок из произведения «Евгений Онегин» Александра Пушкина.
«Задумчивость, ее подруга От самых колыбельных дней, Теченье сельского досуга Мечтами украшала ей», - написала она.
Подписчики решили, что таким образом знаменитость сравнила себя с героиней произведения – Татьяной Лариной или же выделила себя, как аристократку. Однако, по их мнению, Ксения не соответствует ни первому, ни второму образу.