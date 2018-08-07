Звезда сериала «Кухня» восхитила своей идеальной фигурой
Актриса, известная благодаря сериалу «Кухня», Елена Подкаминская продемонстрировала свои «модельные ноги», чем доказала, что может дать фору любой голливудской звезде.
Всего лишь год назад актриса Елена Подкаминская стала мамой уже во второй раз. Теперь звезда поражает поклонников своей идеальной фигурой и длинными стройными ногами.
Напомним, что Елена познакомилась со своим вторым супругом во время ремонта квартиры. По совету друзей, актриса обратилась к предпринимателю Денису Гущину, который занимался строительством.
На тот момент у Подкаминской уж была дочь Полина, поэтому женщине было важно, чтобы новый избранник смог найти общий язык с ее ребенком, что у Дениса и получилось.
В браке с Гущиным у Елены родилась дочь Ева. По признанию Подкаминской, лишние килограммы ушли сами собой без особых диет и тренировок. Сейчас актриса выглядит потрясающе, о чем сразу же поспешили сообщить поклонники.
На днях Елена опубликовала в своем микроблоге снимок в закрытом купальнике, чем вызвала массу восторженных отзывов. Многие пользователи отметили, что актриса может смело конкурировать с самыми известными голливудскими красотками.
Всего лишь год назад актриса Елена Подкаминская стала мамой уже во второй раз. Теперь звезда поражает поклонников своей идеальной фигурой и длинными стройными ногами.
Напомним, что Елена познакомилась со своим вторым супругом во время ремонта квартиры. По совету друзей, актриса обратилась к предпринимателю Денису Гущину, который занимался строительством.
На тот момент у Подкаминской уж была дочь Полина, поэтому женщине было важно, чтобы новый избранник смог найти общий язык с ее ребенком, что у Дениса и получилось.
В браке с Гущиным у Елены родилась дочь Ева. По признанию Подкаминской, лишние килограммы ушли сами собой без особых диет и тренировок. Сейчас актриса выглядит потрясающе, о чем сразу же поспешили сообщить поклонники.
На днях Елена опубликовала в своем микроблоге снимок в закрытом купальнике, чем вызвала массу восторженных отзывов. Многие пользователи отметили, что актриса может смело конкурировать с самыми известными голливудскими красотками.