АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайная вечеря Христа: Спаситель вместе с учениками отмечал Пасху по обычаям ессеев и преломлял с ними пресный хлеб
EUR 73.41 USD 63.50
Курс валют на 07.08.2018

Звезда сериала «Кухня» восхитила своей идеальной фигурой

Актриса, известная благодаря сериалу «Кухня», Елена Подкаминская продемонстрировала свои «модельные ноги», чем доказала, что может дать фору любой голливудской звезде.

Всего лишь год назад актриса Елена Подкаминская стала мамой уже во второй раз. Теперь звезда поражает поклонников своей идеальной фигурой и длинными стройными ногами.

Звезда сериала «Кухня» восхитила своей идеальной фигурой

Напомним, что Елена познакомилась со своим вторым супругом во время ремонта квартиры. По совету друзей, актриса обратилась к предпринимателю Денису Гущину, который занимался строительством.

На тот момент у Подкаминской уж была дочь Полина, поэтому женщине было важно, чтобы новый избранник смог найти общий язык с ее ребенком, что у Дениса и получилось.

Звезда сериала «Кухня» восхитила своей идеальной фигурой

В браке с Гущиным у Елены родилась дочь Ева. По признанию Подкаминской, лишние килограммы ушли сами собой без особых диет и тренировок. Сейчас актриса выглядит потрясающе, о чем сразу же поспешили сообщить поклонники.

На днях Елена опубликовала в своем микроблоге снимок в закрытом купальнике, чем вызвала массу восторженных отзывов. Многие пользователи отметили, что актриса может смело конкурировать с самыми известными голливудскими красотками.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:25
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Лариса Гузеева защитила дочь с кольцом в носу,
Назван период зарождения первых вулканов в
Бейонсе украсила обложку сентябрьского выпуска
Звезда сериала «Кухня» восхитила своей идеальной
Май Абрикосов разоблачил богатую избранницу
Новый смартфон Xiaomi Mi 8X должен покорить рынок
Пользователи Instagram раскритиковали Ксению
Российские инженеры разработали первый образец
Американец выложил в Сети фотографию с
В Чебоксарах обнаружили «Жана Кота Ван Дамма»
Екатерина Шаврина не считает себя виновной в
По слухам, Ольга Бузова так и не смогла сделать
Toyota RAV4 возглавил ТОП-3 самых популярных в
В Walt Disney сообщили о разработке шестой части
Звезду фильма «Такси» Сами Насери избили в
Подруга Ксении Бородиной застукала Курбана
Огромный НЛО был зафиксирован американским
Сын Ольги Орловой спас самооценку своей матери,
Елена Корикова в Instagram опубликовала новое
«Роскачество» при проверке формы для школьников
«Чудо в перьях»: Экс-участница «Дома-2» Алена
17-летняя дочь Ренаты Литвиновой не перестает
Алла Пугачева стала домохозяйкой после рождения
В Якутии 10 человек попали в больницу с
Жители Филиппин запечатлели на камеры огромный
Экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова
HuBi1: Странный случай или вывернутая наизнанку
Поклонники были восхищены внешним видом Полины
Новый Android 9.0 Pie представили Google раньше
Пользователи уверены, что Ольга Бузова копирует
Просмотреть все новости