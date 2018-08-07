Звезда сериала «Кухня» восхитила своей идеальной фигурой

Всего лишь год назад актриса Елена Подкаминская стала мамой уже во второй раз. Теперь звезда поражает поклонников своей идеальной фигурой и длинными стройными ногами.Напомним, что Елена познакомилась со своим вторым супругом во время ремонта квартиры. По совету друзей, актриса обратилась к предпринимателю Денису Гущину, который занимался строительством.На тот момент у Подкаминской уж была дочь Полина, поэтому женщине было важно, чтобы новый избранник смог найти общий язык с ее ребенком, что у Дениса и получилось.В браке с Гущиным у Елены родилась дочь Ева. По признанию Подкаминской, лишние килограммы ушли сами собой без особых диет и тренировок. Сейчас актриса выглядит потрясающе, о чем сразу же поспешили сообщить поклонники.На днях Елена опубликовала в своем микроблоге снимок в закрытом купальнике, чем вызвала массу восторженных отзывов. Многие пользователи отметили, что актриса может смело конкурировать с самыми известными голливудскими красотками.