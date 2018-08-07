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Новый смартфон Xiaomi Mi 8X должен покорить рынок мобильных устройств

В социальной сети Weibo появилась информация о том, что китайская корпорация Xiaomi готовит новый смартфон, который будет иметь передовое техническое оснащение и при этом бюджетный ценник. Сообщается, что название новинки Xiaomi Mi 8X.

Новый смартфон Xiaomi Mi 8X должен покорить рынок мобильных устройств


Это устройство компания хочет выпустить специально для завоевания мирового рынка мобильных устройств. Аналитики бренда узнали, что наибольшим спросом пользуются их девайсы из бюджетного и среднего сегментов. Таким образом, в новинке разработчики хотят собрать вместе эффективную аппаратную платформу и доступную стоимость.

Новый Xiaomi Mi 8X должен обзавестись дактилоскопическим сенсором, встроенным в дисплей, и опцией сканирования лица 3D Face. В аппаратной платформе появится процессор Snapdragon 710. Также выделяется наличие двойной тыльной камеры, батареи на 3000 мАч и экрана AMOLED с функцией Always-On Display. Кроме этого в устройстве появятся опция Quick Charge 3.0 и операционная система Android 8.1 Oreo.

Официальный анонс новинки намечен на следующий месяц. Предварительная цена смартфона 20 тысяч рублей.

 
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Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 12:16
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