Американец выложил в Сети фотографию с изображением пришельца

Скорее всего в тексте значится, что снимок сделали в виргинской общине Стерлинг-Парк в 1973 году. Там также встречается кодовое таинственное словосочетание «падший ангел 90». Пользователи «Reddit» считают, что неизвестный фотограф такое имя дал инопланетному существу или его космическому кораблю, который потерпел крушение на Земле.В данном случае самой непонятной является цифра «90». В Сети не знают, как интерпретировать данное число. Вполне возможно, что кому-то посчастливится уловить тайный смысл данной загадочной символики. По словам владельца снимка, он его нашёл несколько дней назад, когда посетил фермерский рынок в Рестоне штата Виргинии.