По слухам, Ольга Бузова так и не смогла сделать выбор в шоу «Замуж за Бузову»
Недавно в Сети распространился слух о том, что телеведущая, певица, дизайнер Ольга Бузова никого не выбрала в новом шоу «Замуж за Бузову».
Уже совсем скоро стартует новый проект «Замуж за Бузову». Чем меньше времени остается до премьеры, тем большими слухами обрастает данное шоу.
Еще не так давно пользователи были уверены в том, что Бузова смогла найти себе мужа, так как на одном из своих сториз звезда засветила помолвочное кольцо. Однако уже сейчас в Сети распространилась новость о том, что Ольга так никого и не выбрала.
Возможно, это связано с тем, что Ольга на последних фотографиях, по мнению поклонников, выглядит грустной. Да и помолвочное кольцо больше не сияет на пальце теледивы.
Многие фанаты поддерживают Бузову в том, что ни один мужчина так и не смог покорить ее сердце. Ведь после неудачного брака Ольга больше не хочет быть обманутой, поэтому тщательно относится к выбору нового спутника жизни. Пользователи уверены, что звезда еще найдет свое счастье, и для этого ей не стоит устраивать публичные шоу.
Уже совсем скоро стартует новый проект «Замуж за Бузову». Чем меньше времени остается до премьеры, тем большими слухами обрастает данное шоу.
Еще не так давно пользователи были уверены в том, что Бузова смогла найти себе мужа, так как на одном из своих сториз звезда засветила помолвочное кольцо. Однако уже сейчас в Сети распространилась новость о том, что Ольга так никого и не выбрала.
Возможно, это связано с тем, что Ольга на последних фотографиях, по мнению поклонников, выглядит грустной. Да и помолвочное кольцо больше не сияет на пальце теледивы.
Многие фанаты поддерживают Бузову в том, что ни один мужчина так и не смог покорить ее сердце. Ведь после неудачного брака Ольга больше не хочет быть обманутой, поэтому тщательно относится к выбору нового спутника жизни. Пользователи уверены, что звезда еще найдет свое счастье, и для этого ей не стоит устраивать публичные шоу.