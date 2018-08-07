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В Walt Disney сообщили о разработке шестой части фильма «Пираты Карибского моря»

Как сообщается в Comic Book, руководство кинокомпании Walt Disney приняло решение пустить в разработку новый фильм из франшизы «Пираты Карибского моря». Это будет уже шестая часть истории.

В Walt Disney сообщили о разработке шестой части фильма «Пираты Карибского моря»


Над пятой картиной франшизы «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» работал режиссер Хоаким Роннинг. Он же должен занят кресло постановщика и в этот раз. Пока что загадкой остается дальнейшая судьба персонажа Джека Воробья, который является чуть ли не главной «ударной силой» проекта.

К сожалению, последние годы Джонни Депп, являющийся Джеком Воробьем, находился в центре многих скандалов. Таким образом, некоторые зрители уже не так воспринимают актера и даже считают его участие в будущих крупномасштабных картинах неуместным. Кроме того стоит отметить, что четвертая часть «Пиратов Карибского моря» с Деппом собрала в прокате больше, чем пятая. Вполне возможно, что он уже теряет былой авторитет, ведь ранее актер являлся любимчиком всех фанатов пиратской истории.

 
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Культура
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 11:46
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