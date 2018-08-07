В Чебоксарах обнаружили «Жана Кота Ван Дамма»

Жителям Чебоксар удалось на улице сделать фотографию кота, который стал весьма популярен в социальной сети благодаря тому, что занял сразу два мусорных бака. Многие вспомнили знаменитую растяжку голливудского актера Жан Клод Ван Дамма. Когда-то знаменитость показал миру, как он садиться на шпагат, упершись ногами в два грузовика, которые в этот момент двигались.Именно из-за снимка актера в шпагате, кот получил в Сети прозвище «Жан Кот Ван Дамм». Пользователи социальных сетей рассказали, что животное долго лежало в такой позе и совершенно не пугалось проходящих людей, которые его фотографировали. Некоторые комментаторы уверяют, этот «Жан Кот Ван Дамм» не уличный кот, а чей-то любимец и советуют хозяевам данного питомца для начала его хорошенько вымыть, а потом уже пустить в дом.Пользователи Сети, которые живут в Чебоксарах, решили прислушаться к таким советам и для своих домашних котов, которые выходят на прогулку на улицу и так же, как и «Жан Кот Ван Дамм» могут отдыхать на мусорном баке.