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Лариса Гузеева защитила дочь с кольцом в носу, отстояв Лёлю перед подписчиками

Поклонники актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой крайне категорично высказались в отношении нового образа ее дочери, которая позволила себе надеть кольцо в нос.

Однако нужно отметить, что сама телеведущая и «сваха» совершенно не стесняется высказывать свою точку зрения по оценкам близких посторонними людьми. Такой образ Гузеевой также многим кажется достаточно вульгарным и наглым, но это нисколько не повлияло на мировоззрение популярной актрисы. Более того, любимая дочь Лёля также стремится к популярности, находя для себя новые образы, которые бы можно было примерить. Кроме того, подписчики Гузеевой все же находят уместные слова чтобы отреагировать на не совсем положительный образ дочери с сережкой в носу.

Лариса Гузеева защитила дочь с кольцом в носу, отстояв Лёлю перед подписчиками


Ни для кого не станет неожиданным то, что кольцо в носу, некоторыми комментаторами было воспринято с ассоциацией на быка. Но даже подобного рода оскорбительные сравнения совершенно не беспокоят Ларису Гузееву, которая не находит ничего плохого в новых образах дочери Лёли. В свою очередь, многие из поклонников актрисы и телеведущей не перестают умиляться красоте матери и дочери, указывая на их огромное сходство в молодом возрасте.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 12:44
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