Лариса Гузеева защитила дочь с кольцом в носу, отстояв Лёлю перед подписчиками

Однако нужно отметить, что сама телеведущая и «сваха» совершенно не стесняется высказывать свою точку зрения по оценкам близких посторонними людьми. Такой образ Гузеевой также многим кажется достаточно вульгарным и наглым, но это нисколько не повлияло на мировоззрение популярной актрисы. Более того, любимая дочь Лёля также стремится к популярности, находя для себя новые образы, которые бы можно было примерить. Кроме того, подписчики Гузеевой все же находят уместные слова чтобы отреагировать на не совсем положительный образ дочери с сережкой в носу.Ни для кого не станет неожиданным то, что кольцо в носу, некоторыми комментаторами было воспринято с ассоциацией на быка. Но даже подобного рода оскорбительные сравнения совершенно не беспокоят Ларису Гузееву, которая не находит ничего плохого в новых образах дочери Лёли. В свою очередь, многие из поклонников актрисы и телеведущей не перестают умиляться красоте матери и дочери, указывая на их огромное сходство в молодом возрасте.