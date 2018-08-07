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Toyota RAV4 возглавил ТОП-3 самых популярных в России кроссоверов по итогам июля

Автомобиль Toyota RAV4 по итогам июля текущего года возглавил ТОП-3 популярных кроссоверов на российском рынке. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи данной модели увеличились на 12 процентов.

Toyota RAV4 возглавил ТОП-3 самых популярных в России кроссоверов по итогам июля


На второй строчке рейтинга разместился французский автомобиль Renault Duster, его продажи за указанный период снизились на 4 процента. В тройку лидеров также вошёл кроссовер Hyundai Creta с увеличением продаж на 66 процентов.

Четвёртое место в ТОПе досталось корейскому представителю SUV-сегмента KIA Sportage. На пятом месте разместился внедорожник российского производства LADA 4×4

В ТОП-10 самых продаваемых в России кроссоверов вошли автомобили Volkswagen Tiguan, Hyundai Tucson, Chevrolet Niva, Mitsubishi Outlander, Renault Kaptu.

 
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 11:51
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