Toyota RAV4 возглавил ТОП-3 самых популярных в России кроссоверов по итогам июля
Автомобиль Toyota RAV4 по итогам июля текущего года возглавил ТОП-3 популярных кроссоверов на российском рынке. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи данной модели увеличились на 12 процентов.
На второй строчке рейтинга разместился французский автомобиль Renault Duster, его продажи за указанный период снизились на 4 процента. В тройку лидеров также вошёл кроссовер Hyundai Creta с увеличением продаж на 66 процентов.
Четвёртое место в ТОПе досталось корейскому представителю SUV-сегмента KIA Sportage. На пятом месте разместился внедорожник российского производства LADA 4×4
В ТОП-10 самых продаваемых в России кроссоверов вошли автомобили Volkswagen Tiguan, Hyundai Tucson, Chevrolet Niva, Mitsubishi Outlander, Renault Kaptu.
На второй строчке рейтинга разместился французский автомобиль Renault Duster, его продажи за указанный период снизились на 4 процента. В тройку лидеров также вошёл кроссовер Hyundai Creta с увеличением продаж на 66 процентов.
Четвёртое место в ТОПе досталось корейскому представителю SUV-сегмента KIA Sportage. На пятом месте разместился внедорожник российского производства LADA 4×4
В ТОП-10 самых продаваемых в России кроссоверов вошли автомобили Volkswagen Tiguan, Hyundai Tucson, Chevrolet Niva, Mitsubishi Outlander, Renault Kaptu.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 11:51