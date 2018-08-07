Toyota RAV4 возглавил ТОП-3 самых популярных в России кроссоверов по итогам июля

На второй строчке рейтинга разместился французский автомобиль Renault Duster, его продажи за указанный период снизились на 4 процента. В тройку лидеров также вошёл кроссовер Hyundai Creta с увеличением продаж на 66 процентов.Четвёртое место в ТОПе досталось корейскому представителю SUV-сегмента KIA Sportage. На пятом месте разместился внедорожник российского производства LADA 4×4В ТОП-10 самых продаваемых в России кроссоверов вошли автомобили Volkswagen Tiguan, Hyundai Tucson, Chevrolet Niva, Mitsubishi Outlander, Renault Kaptu.