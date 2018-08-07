Российские инженеры разработали первый образец модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М

Отмечается, что уже 16 августа будет произведена выкатка нового бомбардировщика. Планируется в кратчайшие сроки провести серию наземных испытаний, а затем аппарат совершит свой первый полет.Еще в середине прошлой весны гендиректор «Туполев» Александр Конюхов говорил, что модернизация Ту-22М3М пройдет довольно быстро. В самолете должны появиться современные радионавигационные и радиотехнические системы. Кроме этого специалисты собираются обновить систему управления боевой частью летательного аппарата. Главной целью разработчиков является увеличение срока службы самолета, но пока они не озвучили дату первого полета.