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Российские инженеры разработали первый образец модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М

Представители отечественной компании «Туполев» сообщили о том, что инженеры предприятия разработали первый образец модернизированной версии самолета-бомбардировщика модели Ту-22М3М. В скором времени специалисты должны приступить к испытаниям летательного аппарата.

Российские инженеры разработали первый образец модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М


Отмечается, что уже 16 августа будет произведена выкатка нового бомбардировщика. Планируется в кратчайшие сроки провести серию наземных испытаний, а затем аппарат совершит свой первый полет.

Еще в середине прошлой весны гендиректор «Туполев» Александр Конюхов говорил, что модернизация Ту-22М3М пройдет довольно быстро. В самолете должны появиться современные радионавигационные и радиотехнические системы. Кроме этого специалисты собираются обновить систему управления боевой частью летательного аппарата. Главной целью разработчиков является увеличение срока службы самолета, но пока они не озвучили дату первого полета.

 
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Политика
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 12:06
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