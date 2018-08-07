Российские инженеры разработали первый образец модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М
Представители отечественной компании «Туполев» сообщили о том, что инженеры предприятия разработали первый образец модернизированной версии самолета-бомбардировщика модели Ту-22М3М. В скором времени специалисты должны приступить к испытаниям летательного аппарата.
Отмечается, что уже 16 августа будет произведена выкатка нового бомбардировщика. Планируется в кратчайшие сроки провести серию наземных испытаний, а затем аппарат совершит свой первый полет.
Еще в середине прошлой весны гендиректор «Туполев» Александр Конюхов говорил, что модернизация Ту-22М3М пройдет довольно быстро. В самолете должны появиться современные радионавигационные и радиотехнические системы. Кроме этого специалисты собираются обновить систему управления боевой частью летательного аппарата. Главной целью разработчиков является увеличение срока службы самолета, но пока они не озвучили дату первого полета.
Отмечается, что уже 16 августа будет произведена выкатка нового бомбардировщика. Планируется в кратчайшие сроки провести серию наземных испытаний, а затем аппарат совершит свой первый полет.
Еще в середине прошлой весны гендиректор «Туполев» Александр Конюхов говорил, что модернизация Ту-22М3М пройдет довольно быстро. В самолете должны появиться современные радионавигационные и радиотехнические системы. Кроме этого специалисты собираются обновить систему управления боевой частью летательного аппарата. Главной целью разработчиков является увеличение срока службы самолета, но пока они не озвучили дату первого полета.
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Добавил: Мирный Роман Сегодня, 12:06