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Подруга Ксении Бородиной застукала Курбана Омарова с предполагаемой любовницей

Недавно в Сети появился видеоролик, на котором подруга ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной преследовала ее супруга Курбана Омарова, который был с любовницей.

Для поклонников Бородиной совсем не секрет, что ее нынешний супруг Курбан не славится верностью. Несмотря на неоднократные измены, Ксения нашла в себе силы простить мужа и начать жизнь с чистого листа.

Подруга Ксении Бородиной застукала Курбана Омарова с предполагаемой любовницей

Правда, хейтеры уверены, что Омаров не долго был идеальным супругом и снова стал изменять Бородиной. Данные слухи подтвердились благодаря подруге ведущей телепроекта «Дом-2».

Девушка совершенно случайно встретила Курбана и его предполагаемую любовницу на одной из московских магистралей и даже засняла эту парочку на камеру мобильного телефона. После чего данный видеоролик сразу же был опубликован в Сети.

Однако стоит отметить, что на записи лица разлучницы не видно. Да и вообще неизвестно, действительно ли рядом с Омаровым сидит женщина. Этот факт дал основания поклонникам Бородиной предположить, что данный ролик – лишь неудачная шутка, а на пассажирском сидении рядом с Курбаном сидит сама Ксения.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:41
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