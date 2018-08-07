Подруга Ксении Бородиной застукала Курбана Омарова с предполагаемой любовницей

Для поклонников Бородиной совсем не секрет, что ее нынешний супруг Курбан не славится верностью. Несмотря на неоднократные измены, Ксения нашла в себе силы простить мужа и начать жизнь с чистого листа.Правда, хейтеры уверены, что Омаров не долго был идеальным супругом и снова стал изменять Бородиной. Данные слухи подтвердились благодаря подруге ведущей телепроекта «Дом-2».Девушка совершенно случайно встретила Курбана и его предполагаемую любовницу на одной из московских магистралей и даже засняла эту парочку на камеру мобильного телефона. После чего данный видеоролик сразу же был опубликован в Сети.Однако стоит отметить, что на записи лица разлучницы не видно. Да и вообще неизвестно, действительно ли рядом с Омаровым сидит женщина. Этот факт дал основания поклонникам Бородиной предположить, что данный ролик – лишь неудачная шутка, а на пассажирском сидении рядом с Курбаном сидит сама Ксения.