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Звезду фильма «Такси» Сами Насери избили в московском караоке-клубе

В Москве избили французского популярного актёра Сами Насери, особенно известного по фильму "Такси". Данный инцидент произошёл в столичном караоке-клубе.

Звезду фильма «Такси» Сами Насери избили в московском караоке-клубе


В московском караоке-клубе "Войс" у известного французского актёра произошёл конфликт с другим клиентом. Это произошло в ночь на 5-ое августа. При этом противник сильно ударил Сами Насери по лицу. В средствах массовой информации передают, что французу после данной драки понадобилась помощь медицинских специалистов. В итоге актёр обратился в институт имени Склифосовского. Там квалифицированные врачи оказали медицинскую помощь пострадавшему и отпустили его домой.

Сами Насери в столичном клубе "Войс" отдыхал со своим братом. В настоящее время представители полиции проводят разбирательства по данному инциденту.

 
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Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:44
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