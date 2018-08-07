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Огромный НЛО был зафиксирован американским астрономом во время полета рядом с Юпитером

Во всемирной паутине «Интернет» появился очередной будоражащий сознание людей ролик. На видео американский астроном – любителем было запечатлено некое космическое тело, внушительных размеров которое двигалось вблизи от Юпитера с большой скоростью.

Огромный НЛО был зафиксирован американским астрономом во время полета рядом с Юпитером


Такое явление не оставило равнодушными поклонников уфологии, и просто интересующихся темой НЛО. Конечно, нашлись и скептики, которые увидели в случившемся монтаж, с целью привлечь внимание наивных зрителей.



Как бы ни реагировали на сюжет видео, на видеозаписи можно рассмотреть достаточно быстрый «проход» объекта по орбите гиганта, более того, неизвестная космическая материя повлияла на поверхность Юпитера, создав инертный вихрь.

 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:38
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