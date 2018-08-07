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Сын Ольги Орловой спас самооценку своей матери, сделав удачное фото ее ног

Несколько дней назад терпение популярной певицы и ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ольги Орловой окончательно лопнуло. Сейчас она находится вместе со своим сыном в Японии, однако даже там хейтеры достали ее со своей критикой, а потому теледива вспылила.

Так, в своем микроблоге она опубликовала снимок, на котором была запечатлена в полный рост, и вызвала тем самым массу обсуждений роста, веса, размера ног, голы и вообще пропорциональности тела. Одна из подписчиц и вовсе набралась смелости в грубой форме написать, что при таком низком росте обувь без каблуков певице противопоказана.

Сын Ольги Орловой спас самооценку своей матери, сделав удачное фото ее ног

Орлова, которая практически никогда не обращала внимания на выпады недоброжелателей, не стала терпеть такого хамства и в не менее жесткой форме попросила всех недовольных ее внешним видом пользователей отписаться, дабы не портить нервы себе и ей.

Также она выразила благодарность всем тем, кто отстаивает ее честь в социальных сетях, подчеркнув, что если бы не они, то у нее развились бы комплексы, которых и так предостаточно.

Сын Ольги Орловой спас самооценку своей матери, сделав удачное фото ее ног

«Хочу сказать, что без вас мне было бы очень тяжко. Как минимум, я приобрела бы дополнительную пару сотен комплексов, помимо той пары сотен, которая уже имеется. Как максимум, перестала бы фотографироваться вовсе. Спасибо за любовь, эмоции, настроение!», - отметила ведущая.

Многие согласились с тем, что написала Ольга о хейтерах и выразили надежду, что она совсем скоро забудет об этих людях и тех словах, которые они ей наговорили. Однако этого не произошло, ведь через несколько дней теледива снова подняла тему своего маленького роста.

Сын Ольги Орловой спас самооценку своей матери, сделав удачное фото ее ног

Она опубликовала снимок, на котором была снята с такого ракурса, что визуально ее ноги стали длиннее, а следовательно и рост больше. В подписи она подчеркнула, что инициатором данного кадра был сын, который прочел все комментарии про ее короткие ноги и решил сделать так, чтобы ей обзавидовались даже манекенщицы, подобрав правильный ракурс.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 11:33
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