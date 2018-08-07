Сын Ольги Орловой спас самооценку своей матери, сделав удачное фото ее ног

«Хочу сказать, что без вас мне было бы очень тяжко. Как минимум, я приобрела бы дополнительную пару сотен комплексов, помимо той пары сотен, которая уже имеется. Как максимум, перестала бы фотографироваться вовсе. Спасибо за любовь, эмоции, настроение!», - отметила ведущая.

Так, в своем микроблоге она опубликовала снимок, на котором была запечатлена в полный рост, и вызвала тем самым массу обсуждений роста, веса, размера ног, голы и вообще пропорциональности тела. Одна из подписчиц и вовсе набралась смелости в грубой форме написать, что при таком низком росте обувь без каблуков певице противопоказана.Орлова, которая практически никогда не обращала внимания на выпады недоброжелателей, не стала терпеть такого хамства и в не менее жесткой форме попросила всех недовольных ее внешним видом пользователей отписаться, дабы не портить нервы себе и ей.Также она выразила благодарность всем тем, кто отстаивает ее честь в социальных сетях, подчеркнув, что если бы не они, то у нее развились бы комплексы, которых и так предостаточно.Многие согласились с тем, что написала Ольга о хейтерах и выразили надежду, что она совсем скоро забудет об этих людях и тех словах, которые они ей наговорили. Однако этого не произошло, ведь через несколько дней теледива снова подняла тему своего маленького роста.Она опубликовала снимок, на котором была снята с такого ракурса, что визуально ее ноги стали длиннее, а следовательно и рост больше. В подписи она подчеркнула, что инициатором данного кадра был сын, который прочел все комментарии про ее короткие ноги и решил сделать так, чтобы ей обзавидовались даже манекенщицы, подобрав правильный ракурс.