«Чудо в перьях»: Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева в костюме падшего ангела навеяла фанатам много вульгарных мыслей

«Кто угадает куда я полечу в таком виде? Пока это самое скромное, что будет в чемодане! И ещё цвет волос! В жизни не угадаете, как Я (!) решила покраситься. Точнее в какой цвет», - подписала Алена Водонаева свой свежий видеоролик.

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) 5 Авг 2018 в 1:17 PDT

Многими любимая экс-звезда прославленной телестройки «Дом-2» Алена Водонаева в очередной раз шокировала своих верных фанатов неожиданным вопросом. Стоит напомнить, что не так давно «любимица» полных людей огорошила своих поклонников, задав им вопрос, верят ли они в пришельцев. Новая же загадка знаменитости оказалась куда интереснее.Несколько часов назад Алена Водонаева опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм свежий видеоролик. На кадрах телеведущая вовсю позирует перед огромным зеркалом. На бывшей участнице одного из самых популярных и скандальных телепроектов России надет костюм падшего ангела.Алена надела обтягивающие логины молочного оттенка, тонкий черный топ, а сверху на плечи накинула накидку из черных перьев. Свой образ Водонаева решила дополнить «клоунской» черной шляпкой.Нужно сказать, что видеоролик Алены Водонаевой очень понравился пользователям Сети, ведь за считанные часы он набрал почти 300 тысяч просмотров и огромнейшее количество комментариев.Стоит отметить, что фолловеры не стали скромничать со своими высказываниями и принялись один за другим выдвигать самые парадоксальные и причудливые варианты по поводу того, куда же на самом деле отправится Алена Водонаева и каким цветом станет ее шевелюра.Свежая видеопубликация Алены навеяла ее преданным поклонникам очень много вульгарных и грязных мыслей. Некоторые предположили, что телеведущая отправиться «на Луну», в «Санаторий», «На свингер-вечеринку» и так далее.Как бы то ни было, но в комментариях чуть позже начали поступать куда более вульгарные предположения, которые касались как раз смены имиджа Алены Водонаевой. Пользователи социальной сети Инстаграм предположили, что экс-звезда «Дома-2» перекрасит свои волосы в розовый, красный, белый и даже фиолетовый цвет.Тем не менее, многие недоброжелатели Алены не смогли пройти мимо новой публикации знаменитости и в пух и прах принялись критиковать ее. Кто-то назвал Водонаеву «Чудом в перьях», а кто-то «Ужасно худющей».