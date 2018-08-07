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«Роскачество» при проверке формы для школьников выявило 60% нарушений

«Роскачество» опубликовал итоги проверки школьной формы, в исследование были задействованы брюки 62 самых популярных в России торговых марок для мальчиков. Стало ясно, что в ходе ревизия были выявлены нарушения в 60% случаях.

«Роскачество» при проверке формы для школьников выявило 60% нарушений

В исследовании, которое провело «Роскачество», участвовало 27 регионов страны, которые представили 62 пары брюк стоимостью от 500 до 4000 рублей за единицу товара. Также присутствовали торговые марки из Бангладеш, Китая, Турции, Белоруссии и Узбекистана.

В ходе этого исследования отмечено, что из изделий, которые были проверены, техническому регламенту по показателю гигроскопичности не соответствуют 22 пары школьных брюк. Нарушения по воздухопроницаемости обнаружили в 14 парах из 62 проверенных. Несоответствие составу, заявленному на маркировке, выявлено в половине товаров, которые были исследованы.

Денис Мантуров, который является министром промышленности и торговли России, особо отметил, что полученные «Роскачеством» результаты исследования говорят о позитивной динамике, ведь всего за два года качество формы для школьников выросло на 20%.

Также сообщается, что эксперты не выявили особых отклонений по качеству пошива, проблем с прочностью ткани при стирке или наличию токсичных веществ.

 
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Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:20
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