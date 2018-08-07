Елена Корикова в Instagram опубликовала новое фото с пляжа

Пользователи Сети не в первый раз уже обсуждают фото, публикуемые Еленой Кориковой в своем микроблоге. 46-летняя актриса на многих кадрах выглядит, как будто со времени съемок ленты «Бедная Настя» прошел только год. Поклонники постоянно интересуются, как знаменитости удается в своем возрасте оставаться такой молодой, подтянутой. Корикова свои секреты пока держит в секрете. При этом актриса продолжает выкладывать в Соцсети снимки, которые не оставляют равнодушными её подписчиков.Коментируя кадры фолловеры отмечают, что Корикова милая словно фея, самая красивая, потрясающая и тому подобное. Между тем некоторые пользователи Сети считают, что Елена опубликовала архивный кадр. По их мнению, она сейчас выглядит намного хуже. Корикова предложила данным людям покинуть ее микроблог.