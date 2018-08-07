Елена Корикова в Instagram опубликовала новое фото с пляжа
Актриса Елена Корикова в Instagram на днях опубликовала новое фото с пляжа. Данные снимки не оставили равнодушными её фолловеров.
Пользователи Сети не в первый раз уже обсуждают фото, публикуемые Еленой Кориковой в своем микроблоге. 46-летняя актриса на многих кадрах выглядит, как будто со времени съемок ленты «Бедная Настя» прошел только год. Поклонники постоянно интересуются, как знаменитости удается в своем возрасте оставаться такой молодой, подтянутой. Корикова свои секреты пока держит в секрете. При этом актриса продолжает выкладывать в Соцсети снимки, которые не оставляют равнодушными её подписчиков.
Коментируя кадры фолловеры отмечают, что Корикова милая словно фея, самая красивая, потрясающая и тому подобное. Между тем некоторые пользователи Сети считают, что Елена опубликовала архивный кадр. По их мнению, она сейчас выглядит намного хуже. Корикова предложила данным людям покинуть ее микроблог.
Пользователи Сети не в первый раз уже обсуждают фото, публикуемые Еленой Кориковой в своем микроблоге. 46-летняя актриса на многих кадрах выглядит, как будто со времени съемок ленты «Бедная Настя» прошел только год. Поклонники постоянно интересуются, как знаменитости удается в своем возрасте оставаться такой молодой, подтянутой. Корикова свои секреты пока держит в секрете. При этом актриса продолжает выкладывать в Соцсети снимки, которые не оставляют равнодушными её подписчиков.
Коментируя кадры фолловеры отмечают, что Корикова милая словно фея, самая красивая, потрясающая и тому подобное. Между тем некоторые пользователи Сети считают, что Елена опубликовала архивный кадр. По их мнению, она сейчас выглядит намного хуже. Корикова предложила данным людям покинуть ее микроблог.