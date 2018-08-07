АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайная вечеря Христа: Спаситель вместе с учениками отмечал Пасху по обычаям ессеев и преломлял с ними пресный хлеб
EUR 73.41 USD 63.50
Курс валют на 07.08.2018

17-летняя дочь Ренаты Литвиновой не перестает удивлять поклонников актрисы

Если еще совсем недавно внимание поклонников было устремлено исключительно на актрису Ренату Литвинову, то теперь ситуация поменялась, а потому поклонники все чаще проявляют интерес к ее молоденькой дочери, которая демонстрирует симпатичную внешность и фигуру.

Актрисе достаточно трудно смириться с тем фактом, что видеться с 17-летней дочерью возможно лишь несколько месяцев в году. Всему виной самостоятельная и взрослая жизнь Ульяны во Франции, где она получает образование. Между тем, Рената Литвинова крайне серьезно подошла к вопросу обустройства жизни дочери, выбрав и купив для нее комфортную квартиру. Кроме того, наличие недвижимости во Франции позволяет популярной актрисе театра и кино посещать родную дочь в любое свободное время, не занимаясь поиском жилья.

17-летняя дочь Ренаты Литвиновой не перестает удивлять поклонников актрисы


Поклонники Литвиновой не перестают наслаждаться довольно милой и нежной девушкой Ульяной, которая вполне могла бы претендовать на профессию модели. Фанаты не устают перечислять достоинства 17-летней девочки, указывая на ее трудолюбивость, красоту и невероятное чувство стиля. Вполне вероятно, что данные комплименты имеют место быть, ведь внимание фанатов постоянно усиливается, что проявляется на постоянном увеличении количества подписчиков в социальных сетях у Ренаты Литвиновой и ее дочери.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 11:17
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Лариса Гузеева защитила дочь с кольцом в носу,
Назван период зарождения первых вулканов в
Бейонсе украсила обложку сентябрьского выпуска
Звезда сериала «Кухня» восхитила своей идеальной
Май Абрикосов разоблачил богатую избранницу
Новый смартфон Xiaomi Mi 8X должен покорить рынок
Пользователи Instagram раскритиковали Ксению
Российские инженеры разработали первый образец
Американец выложил в Сети фотографию с
В Чебоксарах обнаружили «Жана Кота Ван Дамма»
Екатерина Шаврина не считает себя виновной в
По слухам, Ольга Бузова так и не смогла сделать
Toyota RAV4 возглавил ТОП-3 самых популярных в
В Walt Disney сообщили о разработке шестой части
Звезду фильма «Такси» Сами Насери избили в
Подруга Ксении Бородиной застукала Курбана
Огромный НЛО был зафиксирован американским
Сын Ольги Орловой спас самооценку своей матери,
Елена Корикова в Instagram опубликовала новое
«Роскачество» при проверке формы для школьников
«Чудо в перьях»: Экс-участница «Дома-2» Алена
17-летняя дочь Ренаты Литвиновой не перестает
Алла Пугачева стала домохозяйкой после рождения
В Якутии 10 человек попали в больницу с
Жители Филиппин запечатлели на камеры огромный
Экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова
HuBi1: Странный случай или вывернутая наизнанку
Поклонники были восхищены внешним видом Полины
Новый Android 9.0 Pie представили Google раньше
Пользователи уверены, что Ольга Бузова копирует
Просмотреть все новости