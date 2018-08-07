17-летняя дочь Ренаты Литвиновой не перестает удивлять поклонников актрисы

Актрисе достаточно трудно смириться с тем фактом, что видеться с 17-летней дочерью возможно лишь несколько месяцев в году. Всему виной самостоятельная и взрослая жизнь Ульяны во Франции, где она получает образование. Между тем, Рената Литвинова крайне серьезно подошла к вопросу обустройства жизни дочери, выбрав и купив для нее комфортную квартиру. Кроме того, наличие недвижимости во Франции позволяет популярной актрисе театра и кино посещать родную дочь в любое свободное время, не занимаясь поиском жилья.Поклонники Литвиновой не перестают наслаждаться довольно милой и нежной девушкой Ульяной, которая вполне могла бы претендовать на профессию модели. Фанаты не устают перечислять достоинства 17-летней девочки, указывая на ее трудолюбивость, красоту и невероятное чувство стиля. Вполне вероятно, что данные комплименты имеют место быть, ведь внимание фанатов постоянно усиливается, что проявляется на постоянном увеличении количества подписчиков в социальных сетях у Ренаты Литвиновой и ее дочери.