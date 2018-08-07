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В Якутии 10 человек попали в больницу с отравлением

Десять жителей Якутии Усть-Алданского района госпитализированы с отравлением. В их число вошли трое детей.

В Якутии 10 человек попали в больницу с отравлением


Взрослые якутские жители с отравлением были отправлены в Соттинскую больницу. При этом детей решили лечить в в Усть-Алданской центральной районной больнице. Согласно предварительной информации, причиной отравления стали некачественные консервы. Данные представлены пресс-службой республиканского Минздрава. В настоящее время состояние больных оценивается как стабильно хорошее. Они все идут на поправку.

Представителями районной прокуратуры совместно с экспертами территориального отдела управления Роспотребнадзора проводится проверка по факту происшествия. На страницах сайта надзорного ведомства имеется информация, что в ближайшее время дадут оценку соблюдению требований действующего санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства, подразумевающего защиту прав потребителей.

 
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Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:55
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