В Якутии 10 человек попали в больницу с отравлением

Взрослые якутские жители с отравлением были отправлены в Соттинскую больницу. При этом детей решили лечить в в Усть-Алданской центральной районной больнице. Согласно предварительной информации, причиной отравления стали некачественные консервы. Данные представлены пресс-службой республиканского Минздрава. В настоящее время состояние больных оценивается как стабильно хорошее. Они все идут на поправку.Представителями районной прокуратуры совместно с экспертами территориального отдела управления Роспотребнадзора проводится проверка по факту происшествия. На страницах сайта надзорного ведомства имеется информация, что в ближайшее время дадут оценку соблюдению требований действующего санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства, подразумевающего защиту прав потребителей.