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Алла Пугачева стала домохозяйкой после рождения Аллы и Лизы

Примадонна отечественной эстрады осенью отметит 5-летие своих маленьких детей Аллы и Лизы, которые родились от ее супруга Максима Галкина. Несмотря на то, что ранее у певицы был достаточно плотный график, сейчас она практически превратилась в домохозяйку, занимаясь детьми и соблюдением уюта в доме.

Однако при рождении первой дочери Кристины Орбакайте такого режима жизни и времени на воспитание ребенка у примадонны не было, в связи с чем приходилось достаточно часто путешествовать по очередным гастрольным турам. Поклонники не могли и подозревать, что Алла Пугачева после рождения детей сможет столь радикально поменять свою жизнь, совершенно забыв о вечеринках и светских мероприятиях. Аналогичная ситуация и с Максимом Галкиным, который по вечерам предпочитает проводить время в компании самых родных людей.

Алла Пугачева стала домохозяйкой после рождения Аллы и Лизы


Несмотря на то, что телеведущий не запрещает супруге больше времени уделять работе, однако сама примадонна не стремится к возвращению. Однако это не мешает Пугачевой постепенно готовиться к новому грандиозному концерту, который будет посвящен ее 70-летнию. Поклонники с нетерпением ожидают невероятного и зрелищного мероприятия, на котором будет не только Алла Пугачева, но и ее многочисленные друзья.

 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 11:04
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