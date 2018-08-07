Алла Пугачева стала домохозяйкой после рождения Аллы и Лизы

Однако при рождении первой дочери Кристины Орбакайте такого режима жизни и времени на воспитание ребенка у примадонны не было, в связи с чем приходилось достаточно часто путешествовать по очередным гастрольным турам. Поклонники не могли и подозревать, что Алла Пугачева после рождения детей сможет столь радикально поменять свою жизнь, совершенно забыв о вечеринках и светских мероприятиях. Аналогичная ситуация и с Максимом Галкиным, который по вечерам предпочитает проводить время в компании самых родных людей.Несмотря на то, что телеведущий не запрещает супруге больше времени уделять работе, однако сама примадонна не стремится к возвращению. Однако это не мешает Пугачевой постепенно готовиться к новому грандиозному концерту, который будет посвящен ее 70-летнию. Поклонники с нетерпением ожидают невероятного и зрелищного мероприятия, на котором будет не только Алла Пугачева, но и ее многочисленные друзья.