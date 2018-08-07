Экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова приобрела вторую квартиру за 9 миллионов

«Это спокойное место, рядом лес, озеро, пляж, школа, поликлиника… Квартира свободной планировки. Хочу вместе с дизайнером сделать комнату для Даниэля, спальню для себя и гостиную, объединенную с кухней. Заработать на жилье было непросто, но я старалась. У меня бутик одежды GUSEVY, провожу там много времени. Если надо, не гнушаюсь и за прилавок встать. Давно задумывалась о собственном жилье. Но воплотить мечту в реальность смогла только после развода, когда начала серьезнее относиться к финансам. Покупка обошлась в десять миллионов рублей», - заявила Евгения Феофилактова.

«Так получилось, что ключи от первой квартиры мы еще не получили, зато во второй я уже побывала и решила, что именно в ней мы будем ускоренно делать ремонт. В планах закончить его к сентябрю. Конечно, после большого дома, в квартире нам будет тесновато, но главной причиной предстоящего переезда является то, что буквально во дворе второй квартиры находится детский сад и школа. К тому же Даниэль уже ходит на развивающие занятия, добираться до которых сподручнее с этого района», - отметила бывшая участница «Дома-2».



Ни для кого из преданных поклонников Евгении не является секретом то, что после официального расставания с бывшим супругом Антоном Гусевым девушка не опустила руки и все-таки смогла воплотить в жизнь мечту о покупке собственного жилища.Многие фанаты Феофилактовой хорошо помнят то время, когда их любимица являлась полноправной участницей «Дома-2», ведь уже тогда блондинка продемонстрировала телезрителям свою целеустремленность и четкое осознание того, чего же она хочет на самом деле от жизни.Оказывается, что после измены своего мужа и его ухода из семьи к близкой подруге Евгении, Феофилактова не стала бороться с депрессией, а просто принялась усиленно работать над развитием собственного бизнеса. Как результат – несколько месяцев назад обворожительная блондинка приобрела в Москве вторую квартиру.Стоит отметить, что к выбору района Женя подошла довольно серьезно. Так как Феофилактова воспитывает сына, бывшей участнице «Дома-2» очень важна была доступность до детского сада, школы и различных развлекательных центров.На сегодняшний день мысли Евгении Феофилактовой полностью заняты ремонтом в новой квартире. Так как новая недвижимость блондинки находится в нескольких шагах от того места, где она живет, девушке будет довольно просто следить за строителями, которые будут заниматься обустройством ее жилища.