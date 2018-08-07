Экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова приобрела вторую квартиру за 9 миллионов
Бывшая участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Евгения Феофилактова на днях купила на юго-западе Москвы вторую недвижимость.
Ни для кого из преданных поклонников Евгении не является секретом то, что после официального расставания с бывшим супругом Антоном Гусевым девушка не опустила руки и все-таки смогла воплотить в жизнь мечту о покупке собственного жилища.
Многие фанаты Феофилактовой хорошо помнят то время, когда их любимица являлась полноправной участницей «Дома-2», ведь уже тогда блондинка продемонстрировала телезрителям свою целеустремленность и четкое осознание того, чего же она хочет на самом деле от жизни.
Оказывается, что после измены своего мужа и его ухода из семьи к близкой подруге Евгении, Феофилактова не стала бороться с депрессией, а просто принялась усиленно работать над развитием собственного бизнеса. Как результат – несколько месяцев назад обворожительная блондинка приобрела в Москве вторую квартиру.
Стоит отметить, что к выбору района Женя подошла довольно серьезно. Так как Феофилактова воспитывает сына, бывшей участнице «Дома-2» очень важна была доступность до детского сада, школы и различных развлекательных центров.
На сегодняшний день мысли Евгении Феофилактовой полностью заняты ремонтом в новой квартире. Так как новая недвижимость блондинки находится в нескольких шагах от того места, где она живет, девушке будет довольно просто следить за строителями, которые будут заниматься обустройством ее жилища.
Ни для кого из преданных поклонников Евгении не является секретом то, что после официального расставания с бывшим супругом Антоном Гусевым девушка не опустила руки и все-таки смогла воплотить в жизнь мечту о покупке собственного жилища.
Многие фанаты Феофилактовой хорошо помнят то время, когда их любимица являлась полноправной участницей «Дома-2», ведь уже тогда блондинка продемонстрировала телезрителям свою целеустремленность и четкое осознание того, чего же она хочет на самом деле от жизни.
Оказывается, что после измены своего мужа и его ухода из семьи к близкой подруге Евгении, Феофилактова не стала бороться с депрессией, а просто принялась усиленно работать над развитием собственного бизнеса. Как результат – несколько месяцев назад обворожительная блондинка приобрела в Москве вторую квартиру.
Стоит отметить, что к выбору района Женя подошла довольно серьезно. Так как Феофилактова воспитывает сына, бывшей участнице «Дома-2» очень важна была доступность до детского сада, школы и различных развлекательных центров.
«Это спокойное место, рядом лес, озеро, пляж, школа, поликлиника… Квартира свободной планировки. Хочу вместе с дизайнером сделать комнату для Даниэля, спальню для себя и гостиную, объединенную с кухней. Заработать на жилье было непросто, но я старалась. У меня бутик одежды GUSEVY, провожу там много времени. Если надо, не гнушаюсь и за прилавок встать. Давно задумывалась о собственном жилье. Но воплотить мечту в реальность смогла только после развода, когда начала серьезнее относиться к финансам. Покупка обошлась в десять миллионов рублей», - заявила Евгения Феофилактова.
На сегодняшний день мысли Евгении Феофилактовой полностью заняты ремонтом в новой квартире. Так как новая недвижимость блондинки находится в нескольких шагах от того места, где она живет, девушке будет довольно просто следить за строителями, которые будут заниматься обустройством ее жилища.
«Так получилось, что ключи от первой квартиры мы еще не получили, зато во второй я уже побывала и решила, что именно в ней мы будем ускоренно делать ремонт. В планах закончить его к сентябрю. Конечно, после большого дома, в квартире нам будет тесновато, но главной причиной предстоящего переезда является то, что буквально во дворе второй квартиры находится детский сад и школа. К тому же Даниэль уже ходит на развивающие занятия, добираться до которых сподручнее с этого района», - отметила бывшая участница «Дома-2».