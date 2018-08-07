Жители Филиппин запечатлели на камеры огромный НЛО в облаках

Пользователи сетей увидели фото, опубликованное жителями Филиппин. Они запечатлели на камеры огромный НЛО в облаках, а также были поражены его внушительными размерами.На фотографии можно заметить очертания круглой тарелки, диаметром около 500 метров. В какой-то момент НЛО можно было наблюдать невооруженным глазом. Как утверждают уфологии, такое проявление интереса инопланетных существ происходит слишком часто за последнее время.Однако скептики имеют свое, более «приземленное» мнение на этот счет. По их словам, такое явление можно объяснить преломлением света, которое, в свою очередь, становится похожим на очертания обычной радуги. Также специалистам не понятно, как уфологи могли определить диаметр летающего объекта, если его попросту не с чем сопоставить. В любом случае, свидетели увиденного шокированы и даже напуганы данным «преломлением» света.