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Жители Филиппин запечатлели на камеры огромный НЛО в облаках

Пользователи сетей увидели фото, опубликованное жителями Филиппин. Они запечатлели на камеры огромный НЛО в облаках, а также были поражены его внушительными размерами.

На фотографии можно заметить очертания круглой тарелки, диаметром около 500 метров. В какой-то момент НЛО можно было наблюдать невооруженным глазом. Как утверждают уфологии, такое проявление интереса инопланетных существ происходит слишком часто за последнее время.

Жители Филиппин запечатлели на камеры огромный НЛО в облаках


Однако скептики имеют свое, более «приземленное» мнение на этот счет. По их словам, такое явление можно объяснить преломлением света, которое, в свою очередь, становится похожим на очертания обычной радуги. Также специалистам не понятно, как уфологи могли определить диаметр летающего объекта, если его попросту не с чем сопоставить. В любом случае, свидетели увиденного шокированы и даже напуганы данным «преломлением» света.

 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 10:49
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