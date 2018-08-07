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Новый Android 9.0 Pie представили Google раньше срока

Корпорация Google 6 августа презентовала финальную версию операционки Android 9.0. Сборка была названа Pie.

Новый Android 9.0 Pie представили Google раньше срока


Компания выпустила новый продукт на 2 недели раньше назначенного срока. По словам разработчиков, Android 9.0 Pie должна увеличить производительность смартфонов. При помощи адаптивной АКБ ПО определит приложения, которые применяется чаще, а также поможет регулировать заряд для функционирования данных служб. Устройство выставлять будет показатели на автомате, при этом запоминая особые предпочтения владельцев девайса. От предшественников операционка отличается новыми возможностями, а именно App Slices и App Actions.

При помощи интерфейса приложений первая функция покажет юзеру самые популярные действия для каждого индивидуального случая. Приложения при помощи второй функции могут взаимодействовать между собой. В новой операционке усилена конфиденциальность и безопасность. Автономный доступ закрыт для предлагаемых приложений к микрофону, камере, а также прочим службам. Окончательной сборкой версии Android 9.0. могут уже воспользоваться владельцы устройств Essential Phone, Pixel.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:32
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