Пользователи уверены, что Ольга Бузова копирует Анастасию Волочкову

Бузова не может прожить и дня, не порадовав своих подписчиков новыми фотографиями. Каждый раз звезда старается удивить поклонников необычными кадрами, благодаря чему интерес к ее персоне почти не утихает.Накануне на своей странице в социальной сети Instagram Ольга опубликовала ряд фото, на которых телеведущая запечатлена после посещения бани.Изучив внимательно фотографии, пользователи пришли к выводу, что Бузова решила повторить за Волочковой, которая посещает парную почти каждый день и устраивает там настоящие фотосессии.Некоторые предположили, что если Ольга продолжить повторять за эпатажной балериной, то в скором времени Сеть могут взорвать фото, на которых Бузова будет демонстрировать свой шпагат.Фанаты звезды «Дома-2», защищая своего кумира, уверяют, что Ольга никого копировать не собирается, а лишь просто поделилась с пользователями, как и где она проводит свое свободное время.