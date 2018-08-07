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Пользователи уверены, что Ольга Бузова копирует Анастасию Волочкову

Ведущая телепроекта «Дом-2», певица Ольга Бузова, по мнению пользователей, стала похожа на известную балерину Анастасию Волочкову.

Бузова не может прожить и дня, не порадовав своих подписчиков новыми фотографиями. Каждый раз звезда старается удивить поклонников необычными кадрами, благодаря чему интерес к ее персоне почти не утихает.

Пользователи уверены, что Ольга Бузова копирует Анастасию Волочкову

Накануне на своей странице в социальной сети Instagram Ольга опубликовала ряд фото, на которых телеведущая запечатлена после посещения бани.

Изучив внимательно фотографии, пользователи пришли к выводу, что Бузова решила повторить за Волочковой, которая посещает парную почти каждый день и устраивает там настоящие фотосессии.

Пользователи уверены, что Ольга Бузова копирует Анастасию Волочкову

Некоторые предположили, что если Ольга продолжить повторять за эпатажной балериной, то в скором времени Сеть могут взорвать фото, на которых Бузова будет демонстрировать свой шпагат.

Фанаты звезды «Дома-2», защищая своего кумира, уверяют, что Ольга никого копировать не собирается, а лишь просто поделилась с пользователями, как и где она проводит свое свободное время.

 
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Культура
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:25
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