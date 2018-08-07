Екатерина Шаврина не считает себя виновной в смерти родной сестры Татьяны

Екатерина Шаврина присутствовала в качестве гостя на программе «Судьба человека». Несмотря на то, что с момента смертельной аварии, где за рулем автомобиля сидела сама певица, прошло несколько лет, гостье до сих пор сложно понять, как все произошло. По словам самой певицы, повлияло на совершение смертельной аварии то, что на дороге было скользко, а также, возможно, ее мог кто-то поджать сзади, после чего управление автомобилем было утеряно. Результатом аварии стала смерть родной сестры Татьяны. Екатерина Шаврина рассказала, что первый год после гибели близкого человека не могла поесть, так как в горле стоял ком.Между тем, одна из родственниц певицы до сих пор считает, что виновником гибели Татьяны является родная сестра, которая грубо нарушила правила дорожного движения. В связи с таким подходом к происшествию, по сей день Рада и Екатерина Шаврина не общаются и никак не пересекаются.