АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайная вечеря Христа: Спаситель вместе с учениками отмечал Пасху по обычаям ессеев и преломлял с ними пресный хлеб
EUR 73.41 USD 63.50
Курс валют на 07.08.2018

Екатерина Шаврина не считает себя виновной в смерти родной сестры Татьяны

Известная певица Екатерина Шаврина рассказала о трагическом случае, который произошел в ее семье несколько лет назад. Озвучены некоторые детали аварии, в результате которой погибла пассажирка – родная сестра Екатерины – Татьяна. Певица в рамках телепрограммы раскрыла больную тему.

Екатерина Шаврина присутствовала в качестве гостя на программе «Судьба человека». Несмотря на то, что с момента смертельной аварии, где за рулем автомобиля сидела сама певица, прошло несколько лет, гостье до сих пор сложно понять, как все произошло. По словам самой певицы, повлияло на совершение смертельной аварии то, что на дороге было скользко, а также, возможно, ее мог кто-то поджать сзади, после чего управление автомобилем было утеряно. Результатом аварии стала смерть родной сестры Татьяны. Екатерина Шаврина рассказала, что первый год после гибели близкого человека не могла поесть, так как в горле стоял ком.

Екатерина Шаврина не считает себя виновной в смерти родной сестры Татьяны


Между тем, одна из родственниц певицы до сих пор считает, что виновником гибели Татьяны является родная сестра, которая грубо нарушила правила дорожного движения. В связи с таким подходом к происшествию, по сей день Рада и Екатерина Шаврина не общаются и никак не пересекаются.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 11:56
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Лариса Гузеева защитила дочь с кольцом в носу,
Назван период зарождения первых вулканов в
Бейонсе украсила обложку сентябрьского выпуска
Звезда сериала «Кухня» восхитила своей идеальной
Май Абрикосов разоблачил богатую избранницу
Новый смартфон Xiaomi Mi 8X должен покорить рынок
Пользователи Instagram раскритиковали Ксению
Российские инженеры разработали первый образец
Американец выложил в Сети фотографию с
В Чебоксарах обнаружили «Жана Кота Ван Дамма»
Екатерина Шаврина не считает себя виновной в
По слухам, Ольга Бузова так и не смогла сделать
Toyota RAV4 возглавил ТОП-3 самых популярных в
В Walt Disney сообщили о разработке шестой части
Звезду фильма «Такси» Сами Насери избили в
Подруга Ксении Бородиной застукала Курбана
Огромный НЛО был зафиксирован американским
Сын Ольги Орловой спас самооценку своей матери,
Елена Корикова в Instagram опубликовала новое
«Роскачество» при проверке формы для школьников
«Чудо в перьях»: Экс-участница «Дома-2» Алена
17-летняя дочь Ренаты Литвиновой не перестает
Алла Пугачева стала домохозяйкой после рождения
В Якутии 10 человек попали в больницу с
Жители Филиппин запечатлели на камеры огромный
Экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова
HuBi1: Странный случай или вывернутая наизнанку
Поклонники были восхищены внешним видом Полины
Новый Android 9.0 Pie представили Google раньше
Пользователи уверены, что Ольга Бузова копирует
Просмотреть все новости