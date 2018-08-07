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HuBi1: Странный случай или вывернутая наизнанку планетарная туманность

В издании Nature Astronomy появилась статья астрономов, в которой они рассказали об открытии странной планетарной туманности HuBi1. Ее особенность заключается в обратной структуре строения. Если у обычных таких объектов внешняя часть ионизирована слабее, чем внутренняя, то в этом случае все с точностью наоборот.

HuBi1: Странный случай или вывернутая наизнанку планетарная туманность


Считается, что такая структура является результатом вновь рожденной звезды в центре туманности. По словам Мартина А. Герреро из Института астрофизики Андалусии, это открытие не вписывается в рамки основных законов термодинамики фотоионизированных туманностей. Таким образом, можно говорить о наличии некой звездной эволюции.

В целом внешне HuBi1 ничем не отличается от обычных планетарных туманностей, однако все же она обладает одной особенностью. Внешняя оболочка объекта по сравнению с центром очень горячая. Находящаяся в центре звезда остыла 50 лет назад и сейчас она в 10 тысяч раз холоднее.

Невероятный случай заставит астрономов детально изучить HuBi1 и в ближайшее время туманность заинтересует еще больше специалистов.

 
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Наука
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 10:43
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