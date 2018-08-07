HuBi1: Странный случай или вывернутая наизнанку планетарная туманность

Считается, что такая структура является результатом вновь рожденной звезды в центре туманности. По словам Мартина А. Герреро из Института астрофизики Андалусии, это открытие не вписывается в рамки основных законов термодинамики фотоионизированных туманностей. Таким образом, можно говорить о наличии некой звездной эволюции.В целом внешне HuBi1 ничем не отличается от обычных планетарных туманностей, однако все же она обладает одной особенностью. Внешняя оболочка объекта по сравнению с центром очень горячая. Находящаяся в центре звезда остыла 50 лет назад и сейчас она в 10 тысяч раз холоднее.Невероятный случай заставит астрономов детально изучить HuBi1 и в ближайшее время туманность заинтересует еще больше специалистов.