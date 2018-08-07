Ученые: Повышающийся уровень соли в Азовском море провоцирует популяцию медуз
Повышающийся уровень соли в Азовском море провоцирует популяцию медуз. Об этом заявили ученые после летних исследований.
Впервые вспышку притока медуз зафиксировали в 70-х, когда уровень солености воды составил 13 промилле. Однако, к 80-м годам соленость воды упала, с ней же упал и приток желеобразных обитателей моря. Впрочем, в 90-х годах бессмертные существа почти исчезли.
На сегодняшний день учеными, снова, был замечен прирост этих особей, их численность составила 100 экземпляров на квадратный метр. В то время, как самый большой объем пришелся в 1040 единиц на квадратный метр.
Также эксперты отмечают, что данный вид планктона является обитателем Черного моря, а появление его в этом аналоге объясняется теплой водой и отсутствие конкуренции в добыче пищи.
Впервые вспышку притока медуз зафиксировали в 70-х, когда уровень солености воды составил 13 промилле. Однако, к 80-м годам соленость воды упала, с ней же упал и приток желеобразных обитателей моря. Впрочем, в 90-х годах бессмертные существа почти исчезли.
На сегодняшний день учеными, снова, был замечен прирост этих особей, их численность составила 100 экземпляров на квадратный метр. В то время, как самый большой объем пришелся в 1040 единиц на квадратный метр.
Также эксперты отмечают, что данный вид планктона является обитателем Черного моря, а появление его в этом аналоге объясняется теплой водой и отсутствие конкуренции в добыче пищи.
Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 10:06