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Ученые: Повышающийся уровень соли в Азовском море провоцирует популяцию медуз

Повышающийся уровень соли в Азовском море провоцирует популяцию медуз. Об этом заявили ученые после летних исследований.

Впервые вспышку притока медуз зафиксировали в 70-х, когда уровень солености воды составил 13 промилле. Однако, к 80-м годам соленость воды упала, с ней же упал и приток желеобразных обитателей моря. Впрочем, в 90-х годах бессмертные существа почти исчезли.

Ученые: Повышающийся уровень соли в Азовском море провоцирует популяцию медуз


На сегодняшний день учеными, снова, был замечен прирост этих особей, их численность составила 100 экземпляров на квадратный метр. В то время, как самый большой объем пришелся в 1040 единиц на квадратный метр.

Также эксперты отмечают, что данный вид планктона является обитателем Черного моря, а появление его в этом аналоге объясняется теплой водой и отсутствие конкуренции в добыче пищи.

 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 10:06
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