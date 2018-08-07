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Пользователи Сети раскритиковали Елену Бушину за синий цвет волос ее сына Марка

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Елена Бушина старается не отставать от своих знаменитых подруг и также создает определенные семейные традиции, о которых потом обязательно рассказывает в социальной сети Instagram.

Так, вот уже много лет девушка со всей своей семьей проводи летний отпуск в Черногории, стараясь, чтобы день рождения первенца Марка отмечать на курорте, и этот год не стал исключением.

Пользователи Сети раскритиковали Елену Бушину за синий цвет волос ее сына Марка

Однако, кое-что все-таки изменилось. В этот раз молодые родители решили не созывать на праздник всю свою родню, а отметить 8-летие старшего сына исключительно в семейном кругу. А чтобы мальчик не беспокоился из-за отсутствия грандиозного шоу в честь его именин, они разрешили ему поэкспериментировать с внешним видом.

В итоге Марк решил покрасить волосы в голубой цвет, о чем Лена поспешила рассказать подписчикам, показав фотографию результата стараний стилиста. Но большинство не оценило всей красоты образа малыша.

Пользователи Сети раскритиковали Елену Бушину за синий цвет волос ее сына Марка

«Глупости не старайтесь не пишите. Марк яркий креативный ребёнок, тем более лето, к школьному сезону пойдём в классике). Я против дред, пирсингов, и татуировок). А в целом за креатив», - обратилась она ко всем недовольным ее воспитанием пользователям Сети.

Однако это не помогло. Подписчики были шокированы тем, что мать позволила сыну так «поиздеваться» над своим внешним видом. Кроме того они обвинили ее в равнодушии и безответственности, а также порекомендовали уделять сыну побольше внимания, чтобы он не пытался в 8-летнем возрасте выделяться за счет необычного цвета волос.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 09:45
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