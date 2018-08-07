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Астероид «Невероятный Халк» 7 августа подойдет к Земле на максимально близкое расстояние

Стало известно, что 7 августа к Земле подлетит астероид «Невероятный Халк». Космическое тело окажется на максимально близком расстоянии с нашей планетой. Эта дистанция будет в 18 раз больше, чем расстояние от Земли до Луны.

Астероид «Невероятный Халк» 7 августа подойдет к Земле на максимально близкое расстояние


Астрономы еще называют этот астероид Флоренс из группы Амура. Что касается другого имени, то его объекту дали за соответствующий цвет и огромные размеры. Диаметр космического булыжника составляет 5 километров.

Вообще «Невероятный Халк» является потенциально опасным космическим телом для Земли, однако на этот раз утверждается, что астероид не угрожает планете. У астрономов даже будет шанс детально изучить объект с помощью мощных наземных телескопов.

Сообщается, что любители астрономии тоже смогут наблюдать объект в более слабые телескопы, тем не менее, детализация соответственно будет хуже.

Известно, что следующее такое максимальное приближение состоятся только через 40 лет.

 
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Наука
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 09:43
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