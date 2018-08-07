Астероид «Невероятный Халк» 7 августа подойдет к Земле на максимально близкое расстояние

Астрономы еще называют этот астероид Флоренс из группы Амура. Что касается другого имени, то его объекту дали за соответствующий цвет и огромные размеры. Диаметр космического булыжника составляет 5 километров.Вообще «Невероятный Халк» является потенциально опасным космическим телом для Земли, однако на этот раз утверждается, что астероид не угрожает планете. У астрономов даже будет шанс детально изучить объект с помощью мощных наземных телескопов.Сообщается, что любители астрономии тоже смогут наблюдать объект в более слабые телескопы, тем не менее, детализация соответственно будет хуже.Известно, что следующее такое максимальное приближение состоятся только через 40 лет.