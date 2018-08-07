Астероид «Невероятный Халк» 7 августа подойдет к Земле на максимально близкое расстояние
Стало известно, что 7 августа к Земле подлетит астероид «Невероятный Халк». Космическое тело окажется на максимально близком расстоянии с нашей планетой. Эта дистанция будет в 18 раз больше, чем расстояние от Земли до Луны.
Астрономы еще называют этот астероид Флоренс из группы Амура. Что касается другого имени, то его объекту дали за соответствующий цвет и огромные размеры. Диаметр космического булыжника составляет 5 километров.
Вообще «Невероятный Халк» является потенциально опасным космическим телом для Земли, однако на этот раз утверждается, что астероид не угрожает планете. У астрономов даже будет шанс детально изучить объект с помощью мощных наземных телескопов.
Сообщается, что любители астрономии тоже смогут наблюдать объект в более слабые телескопы, тем не менее, детализация соответственно будет хуже.
Известно, что следующее такое максимальное приближение состоятся только через 40 лет.
Астрономы еще называют этот астероид Флоренс из группы Амура. Что касается другого имени, то его объекту дали за соответствующий цвет и огромные размеры. Диаметр космического булыжника составляет 5 километров.
Вообще «Невероятный Халк» является потенциально опасным космическим телом для Земли, однако на этот раз утверждается, что астероид не угрожает планете. У астрономов даже будет шанс детально изучить объект с помощью мощных наземных телескопов.
Сообщается, что любители астрономии тоже смогут наблюдать объект в более слабые телескопы, тем не менее, детализация соответственно будет хуже.
Известно, что следующее такое максимальное приближение состоятся только через 40 лет.
Наука
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 09:43