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Кореянка умерла в гробу во время обряда для привлечения удачи

В Корее правоохранительные органы расследуют смерть местной жительницы, скончавшейся в гробу. Кореянка задохнулась в нём в ходе совершения обряда, который якобы привлекает удачу.

Кореянка умерла в гробу во время обряда для привлечения удачи


Как оказалось, ритуал возымел обратный эффект. Жительница Кореи вместо получения благополучия лишилась жизни. В местной полиции рассказали, что группа женщин захотели провести церемонию по избавлению от злых духов. В данном случае главным условием являлось проведение ночи в деревянном гробу. В полиции этот обряд назвали «псевдорелигиозным». В ходе расследования произошедшего подруги умершей рассказали, что женщина, которая залезла в гроб, жаловалась постоянно на нехватку кислорода. Но остальные девушки просили до последнего её потерпеть.

Данный случай активно обсуждается в соцсетях. Пользователи удивляются глупости женщин. Стоит отметить, что такого рода ритуалы очень распространены на территории Кореи. При этом власти не предпринимают каких-либо мер, чтобы уберечь местное население от негативных последствий.

 
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Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:10
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