Кореянка умерла в гробу во время обряда для привлечения удачи

Как оказалось, ритуал возымел обратный эффект. Жительница Кореи вместо получения благополучия лишилась жизни. В местной полиции рассказали, что группа женщин захотели провести церемонию по избавлению от злых духов. В данном случае главным условием являлось проведение ночи в деревянном гробу. В полиции этот обряд назвали «псевдорелигиозным». В ходе расследования произошедшего подруги умершей рассказали, что женщина, которая залезла в гроб, жаловалась постоянно на нехватку кислорода. Но остальные девушки просили до последнего её потерпеть.Данный случай активно обсуждается в соцсетях. Пользователи удивляются глупости женщин. Стоит отметить, что такого рода ритуалы очень распространены на территории Кореи. При этом власти не предпринимают каких-либо мер, чтобы уберечь местное население от негативных последствий.