Ани Лорак уехала с дочерью в Иерусалим

❤️ Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 6 Авг 2018 в 9:55 PDT

После того, как артистка узнала об изменах мужа, она пребывала в подавленном состоянии и в социальных сетях долгое время ничего не публиковала. Накануне после молчания звезда выложила снимок, на котором она запечатлена с дочкой. Ани Лорак решила насладиться тихим отдыхом вдвоём со своей малышкой.Свою публикацию певица подписывать не стала. В комментариях подписчики, наслышанные о семейных неурядицах артистки, выразили свою поддержку.Ситуацию с семейными проблемами Ани Лорак прокомментировал её отец. Он опроверг слухи об изменах мужа дочери, ссылаясь на то, что он об этом ничего не знает, по его словам, у Каролины и Мурата всё хорошо.