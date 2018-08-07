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Ани Лорак уехала с дочерью в Иерусалим

Ани Лорак опубликовала в Instagram трогательную фотографию с дочкой. Судя по геолокации, певица уехала с девочкой в Иерусалим.



После того, как артистка узнала об изменах мужа, она пребывала в подавленном состоянии и в социальных сетях долгое время ничего не публиковала. Накануне после молчания звезда выложила снимок, на котором она запечатлена с дочкой. Ани Лорак решила насладиться тихим отдыхом вдвоём со своей малышкой.

Ани Лорак уехала с дочерью в Иерусалим


Свою публикацию певица подписывать не стала. В комментариях подписчики, наслышанные о семейных неурядицах артистки, выразили свою поддержку.Ситуацию с семейными проблемами Ани Лорак прокомментировал её отец. Он опроверг слухи об изменах мужа дочери, ссылаясь на то, что он об этом ничего не знает, по его словам, у Каролины и Мурата всё хорошо.

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Публикация от Ани Лорак (@anilorak)


 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 09:39
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