Андрей Малахов на новом фото прижимается лицом к груди женской скульптуры

Известный российский телеведущий Андрей Малахов наслаждается летним отдыхом в Сен-Тропе. Несколько дней назад шоумен вместе со своей женой Натальей Шкулевой отправился в долгожданный отпуск. Шоумен регулярно радует своих поклонников новыми фото в соцсетях. Малахов несколько дней назад даже встретился со звёздным семейством Филиппа Киркорова. Оба артиста с воодушевлением рассказали сразу об этом своим фанатам.Однако новый снимок сорокашестилетнего Андрея озадачил немного пользователей сети. Дело в том, что телеведущий на фото страстно обнимает скульптуру женщины. Малахов позирует сидя на руках женской скульптуры у кромки воды. Глаза тележурналиста при этом блаженно закрыты. Своё лицо Андрей прижал к груди статуи, которую он нежно обнимает своими руками.