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Андрей Малахов на новом фото прижимается лицом к груди женской скульптуры

Андрей Малахов выложил в Instagram новые снимки, сделанные в Сен-Тропе. На очередной курортной фотографии шоумен предстал в необычном ракурсе, прижимаясь к женской скульптуре своим лицом.

Андрей Малахов на новом фото прижимается лицом к груди женской скульптуры


Известный российский телеведущий Андрей Малахов наслаждается летним отдыхом в Сен-Тропе. Несколько дней назад шоумен вместе со своей женой Натальей Шкулевой отправился в долгожданный отпуск. Шоумен регулярно радует своих поклонников новыми фото в соцсетях. Малахов несколько дней назад даже встретился со звёздным семейством Филиппа Киркорова. Оба артиста с воодушевлением рассказали сразу об этом своим фанатам.

Однако новый снимок сорокашестилетнего Андрея озадачил немного пользователей сети. Дело в том, что телеведущий на фото страстно обнимает скульптуру женщины. Малахов позирует сидя на руках женской скульптуры у кромки воды. Глаза тележурналиста при этом блаженно закрыты. Своё лицо Андрей прижал к груди статуи, которую он нежно обнимает своими руками.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:55
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