Екатерина Стриженова поймала самую огромную белугу

Следует отметить, что место подобрали достаточное уместное для не опытных жены и дочери, тем самым остановившись на искусственном водоеме, предназначенном любителям рыбалки. Наличие снастей в аренду и других аксессуаров для любимого занятия Александра Стриженова только раззадорили семью, ввиду чего и удалось получить огромное настроение от проведенного времени. Несмотря на то, что ранее телеведущая никогда не могла найти в себе навыков рыбака, однако нынешний случай стал исключением. Именно Екатерине Стриженовой удалось поймать самого крупного экземпляра, который привел в восторг в том числе и окружающих рыбаков.Примечательно, телеведущей попалась белуга, которая в дикой природе запрещена для улова, так как находится в Красной книге. Однако несмотря на настрой активно рыбалки, после непродолжительной фотосессии чета Стриженовых посчитали правильным выпустить рыбу семейства осетровых обратно в водоем. Между тем, многие поклонники телеведущей не перестают наслаждаться идеальными отношениями в их паре, не видя поводов для сомнений в искренности их чувств.