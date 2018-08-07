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Екатерина Стриженова поймала самую огромную белугу

Популярная телеведущая никогда не скрывала пристрастий к сбору грибов. Однако на этот раз супруг вывез семью не на привычное занятие, а на рыбалку, где Екатерине Стриженовой удалось поймать самую крупную белугу.

Следует отметить, что место подобрали достаточное уместное для не опытных жены и дочери, тем самым остановившись на искусственном водоеме, предназначенном любителям рыбалки. Наличие снастей в аренду и других аксессуаров для любимого занятия Александра Стриженова только раззадорили семью, ввиду чего и удалось получить огромное настроение от проведенного времени. Несмотря на то, что ранее телеведущая никогда не могла найти в себе навыков рыбака, однако нынешний случай стал исключением. Именно Екатерине Стриженовой удалось поймать самого крупного экземпляра, который привел в восторг в том числе и окружающих рыбаков.

Екатерина Стриженова поймала самую огромную белугу


Примечательно, телеведущей попалась белуга, которая в дикой природе запрещена для улова, так как находится в Красной книге. Однако несмотря на настрой активно рыбалки, после непродолжительной фотосессии чета Стриженовых посчитали правильным выпустить рыбу семейства осетровых обратно в водоем. Между тем, многие поклонники телеведущей не перестают наслаждаться идеальными отношениями в их паре, не видя поводов для сомнений в искренности их чувств.

 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 09:17
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