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Ученые раскрыли секрет дружелюбия одомашненных лисиц

Группа учёных из разных стран раскрыла секрет дружелюбия у одомашненных лисиц, найдя у них ген «послушания». Данный ген представляет собой белок SorCS1, который отвечает за регулировку передачи сигналов между нейронам центральной нервной системы.

Ученые раскрыли секрет дружелюбия одомашненных лисиц

Работники Института цитологии и генетики СО РАН вместе с коллегами из Иллинойсского университета в Урбана-Шампейне обнародовали расшифрованные данные о геноме лисицы. Специалисты выделили в нём те участки, которые смогли изменить вид лис в процессе одомашнивания человеком. Исследователей рассказали, что ранее они могли лишь сравнить отдельные гены, которые содержатся у этих животных, с аналогичными у собак.

Более подробное изучение материалов показало, что у лисы имеется ген, которые связан с проявлением дружелюбия и послушания. Ученым удалось собрать полную картину генома лисицы благодаря методу чтения нуклеотидов в РНК и ДНК. Для этого исследования донорами стали животные, живущие в институте в Академгородке в Новосибирске.

Также генетики выяснили, что на степень дружелюбия у лис влиял ген SorCS1: в организме послушных особей он присутствовал, у агрессивных животных – отсутствовал. Исследователи уверяют, что ген SorCS1 оказывает влияние на их поведение, однако не является ключевым вариантом.

 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 09:07
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