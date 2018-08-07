Ученые раскрыли секрет дружелюбия одомашненных лисиц

Работники Института цитологии и генетики СО РАН вместе с коллегами из Иллинойсского университета в Урбана-Шампейне обнародовали расшифрованные данные о геноме лисицы. Специалисты выделили в нём те участки, которые смогли изменить вид лис в процессе одомашнивания человеком. Исследователей рассказали, что ранее они могли лишь сравнить отдельные гены, которые содержатся у этих животных, с аналогичными у собак.Более подробное изучение материалов показало, что у лисы имеется ген, которые связан с проявлением дружелюбия и послушания. Ученым удалось собрать полную картину генома лисицы благодаря методу чтения нуклеотидов в РНК и ДНК. Для этого исследования донорами стали животные, живущие в институте в Академгородке в Новосибирске.Также генетики выяснили, что на степень дружелюбия у лис влиял ген SorCS1: в организме послушных особей он присутствовал, у агрессивных животных – отсутствовал. Исследователи уверяют, что ген SorCS1 оказывает влияние на их поведение, однако не является ключевым вариантом.