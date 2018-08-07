На Сахалине женщина на авто задавила насмерть двухлетнего мальчика

Данная трагедия произошла вечером, приблизительно в 18:40, в селе Красногорск по улице Карла Маркса. Молодая женщина сев за руль своего авто Toyota Ipsum начала движение, не убедившись предварительно в том, что вблизи транспортного средства отсутствуют люди. Она не увидела, что рядом был двухлетний ребенок.Мальчик пытался из-под машины достать свой мяч и в итоге стал жертвой наезда. Вследствие данного происшествия малыш получил довольно тяжёлые травмы. Прибывшие медицинские специалисты пытались спасти пострадавшего, однако тот скончался у них на руках.