СМИ заподозрили помощницу Евгения Петросяна в беременности

Несмотря на желание Евгения Вагановича Петросяна разрешить ситуацию по разводу и разделу имущества максимально тихо, однако с каждым днем появляются новые слухи и факты, которые не были раньше преданы огласке. Ряд источников указывают на то, что девушка из Тулы постаралась максимально влезть в семью, разрушив крепкие отношения, продлившиеся порядка 32 лет. Адвокат Евгения Петросяна в ходе судебного заседания раскрыл детали совместной жизни артистов, указав на то, что они около 15 лет не живут вместе, а Елена Степаненко на протяжении достаточного времени счастлива в новых отношениях.Обсуждение столь громкой ситуации ведется в том числе и в родном городе ассистентки Евгения Петросяна – в Туле, где соседи и знакомые указывают на примерное поведение и воспитание девушки, однако вопрос беременности здесь воспринимают достаточно остро. В скором времени наверняка будут раскрыты и другие обстоятельства отношений в одной из самых примерных семейных пар, которой теперь предстоит осуществить раздел совместно нажитого имущества.