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СМИ заподозрили помощницу Евгения Петросяна в беременности

Сегодня в СМИ активно распространяется информация, что якобы помощника Евгения Петросяна беременна от своего руководителя. Однако все эти обстоятельства нельзя назвать проверенными, так как связь юмориста и 29-летней девушки до сих пор никем из них не подтверждена.

Несмотря на желание Евгения Вагановича Петросяна разрешить ситуацию по разводу и разделу имущества максимально тихо, однако с каждым днем появляются новые слухи и факты, которые не были раньше преданы огласке. Ряд источников указывают на то, что девушка из Тулы постаралась максимально влезть в семью, разрушив крепкие отношения, продлившиеся порядка 32 лет. Адвокат Евгения Петросяна в ходе судебного заседания раскрыл детали совместной жизни артистов, указав на то, что они около 15 лет не живут вместе, а Елена Степаненко на протяжении достаточного времени счастлива в новых отношениях.

СМИ заподозрили помощницу Евгения Петросяна в беременности


Обсуждение столь громкой ситуации ведется в том числе и в родном городе ассистентки Евгения Петросяна – в Туле, где соседи и знакомые указывают на примерное поведение и воспитание девушки, однако вопрос беременности здесь воспринимают достаточно остро. В скором времени наверняка будут раскрыты и другие обстоятельства отношений в одной из самых примерных семейных пар, которой теперь предстоит осуществить раздел совместно нажитого имущества.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 09:26
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