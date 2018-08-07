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Поклонники были восхищены внешним видом Полины Гагариной без макияжа

Полина Гагарина в instagram выложила фотографию, на которой она запечатлена без макияжа. Поклонники были восхищены внешним видом певицы, написав много лестных комментариев по такому поводу.

Поклонники были восхищены внешним видом Полины Гагариной без макияжа


На опубликованной фотографии 31-летняя звезда позирует перед камерой в соломенной шляпке и простой рубашке. При этом тело певицы покрыто лёгким загаром. В описании к данному снимку Полина Гагарина предлагает своим подписчикам угадать, сколько ей здесь лет.

Естественно артистка на свой возраст не выглядит, да она и сама это прекрасно понимает, поэтому и наслаждается комплиментами в комментариях, где её поклонники восхищаются её внешностью и уникальными наследственным генами.

Однако нашлись и те, кто указал певице на то, что 10 лет она выглядела значительно старше, чем сейчас. Тогда Гагарина весила больше на 15 килограмм, и это отражалось на её внешности.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 10:32
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