Поклонники были восхищены внешним видом Полины Гагариной без макияжа

На опубликованной фотографии 31-летняя звезда позирует перед камерой в соломенной шляпке и простой рубашке. При этом тело певицы покрыто лёгким загаром. В описании к данному снимку Полина Гагарина предлагает своим подписчикам угадать, сколько ей здесь лет.Естественно артистка на свой возраст не выглядит, да она и сама это прекрасно понимает, поэтому и наслаждается комплиментами в комментариях, где её поклонники восхищаются её внешностью и уникальными наследственным генами.Однако нашлись и те, кто указал певице на то, что 10 лет она выглядела значительно старше, чем сейчас. Тогда Гагарина весила больше на 15 килограмм, и это отражалось на её внешности.